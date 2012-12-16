برنامه های دهه فجر مردمی تر برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر یکشنبه در دیدار با مسئولان کمیته های تخصصی ستاد دهه فجر استان در ساری اظهار داشت: کمیته های تخصصی دهه فجر در 34 سال انقلاب شکوهمند اسلامی همواره در برپایی با شکوه برنامه ها با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همکاری داشتند.



وی به رسالت ایام الله دهه فجراشاره کرد و گفت: با همکاری کمیته ها و سایر افراد جامعه اسلامی امیداریم یک دهه فجر دشمن شکن را امسال شاهد باشیم.



نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره تحریم اقتصادی و تهدیدهای استکبار علیه کشور ما اشاره کرد و اظهارداشت: امت اسلامی با حضور در راهپیمایی 22 بهمن امسال باید به دشمنان ثابت کند که هنوز پشتیبان این نظام و رهبری است.



طبرسی به بیدار اسلامی در جهان و خاورمیانه اشاره کرد و گفت: این بیداری اسلامی به برکت انقلاب اسلامی است.



وی به حضور حماسی مردم انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن امسال تاکید کرد و گفت: هرچه دهه فجر را برجسته کنیم دشمن بیشتر از انقلاب اسلامی هراس پیدا کرده و عقب نشینی خواهند کرد.



امام جمعه ساری با تاکید بر وحدت و همدلی بین مسئولان و مردم استان، گفت: وحدت مهم ترین عامل پیروزی و پایداری انقلاب اسلامی در طول 34 سال انقلاب بوده است.