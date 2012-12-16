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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۳

کشف صدها قلم دارو و زیورآلات توسط مأموران گمرک

مأموران گمرک بازرگان هنگام ارزیابی کالای مسافران، صدها قطعه زیورآلات، دارو و جعبه دارو کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق نامدار مدیرکل گمرک بازرگان با اعلام این خبر گفت: مأموران هوشیار و با تجربه این گمرک در بازرسی برخی از مسافران موفق به کشف مقدار زیادی زیورآلات ازجمله ۱۶ گردنبند نقره، ۱۴۲ عدد گوشواره و مدال نقره، ۱۹۰ عدد دستبند، ۳۴۷ حلقه انگشتر، ۳۱ عدد زنجیر، یک عدد سینه‌ریز و ۴ عدد ساعت مچی شدند.

وی افزود: مأموران این گمرک همچنین هنگام کنترل یک اتوبوس ورودی، ۲ کیلو و ۲۶۴ گرم زیورآلات نقره و ۱۶ بسته محتوی نگین اتمی شدند.

مدیرکل گمرک بازرگان اظهارداشت: دقت و مراقبت مأموران این گمرک در حین ارزیابی و کنترل یک مسافر با توجه به وجود جعبه‌های خالی دارو در کف ساک دستی موجب کشف تعداد ۸۷۹ عدد آمپول به همراه مکمل، ۳۷۰ عدد آمپول ویتامینه، ۱۰ قوطی یک‌صد عددی کپسول ژله‌ای، ۴ قوطی سی عددی کپسول و هفت عدد آمپول گردید و بیش از ۴ کیلوگرم کارتن خالی دارو که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود.
 

کد مطلب 1767726

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