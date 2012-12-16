برپایی سلسله مباحث شرح و تفسیر نهج البلاغه در شهرداری کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر فرهنگسرای جان جهان شهرداری کرمان ازبرپایی سلسله مباحث شرح و تفسیر نهج البلاغه دراین فرهنگسرا خبر داد.

حجت الاسلام حسنی با شاره به اینکه این نشست ها با حضور مدرسان حوزه و دانشگاه برپا می شود،گفت:در این نشست هامعانی و مباحث آموزنده نهج البلاغه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد:سلسله مباحث شرح و تفسیر نهج البلاغه ویژه جوانان و اعضای انجمن دختران و پسران به صورت هفتگی در روزهای پنج شنبه از ساعت 9 تا 10 صبح برگزار می گردد.

وی هدف از برپایی این نشست ها را آشنایی با معانی و مفاهیم نهج البلاغه و گسترش دستورات آن در بین مردم دانست و تصریح کرد:بکارگیری رهنمودها و دستورات نهج البلاغه در زندگی روزمره موجب رسیدن افرادبه کامیابی و موفقیت می شود به همین منظور نشست های شرح وتفسیر نهج البلاغه ویژه علاقه مندان در این فرهنگسرا برگزار می شود.

حجت الاسلام حسنی همچنین از برپایی سلسله مباحث خوشبختی با ماست در این فرهنگسرا خبرداد و افزود:این نشست ها نیز با هدف آموزش اصول و شیوه های داشتن یک زندگی شاد و موفق همراه با مشاوره به صورت هفتگی در روزهای پنج شنبه از ساعت 10 تا 11و30 برای علاقه مندان برپا می شود.

اجرای عملیات پاکسازی در سطح منطقه یک

شهردار منطقه یک از اجرای عملیات پاکسازی در سطح منطقه یک طی دو روز گذشته خبر داد.

علی سعیدی با بیان اینکه هرجمعه طرح پاکسازی در سطح منطقه انجام می شود ، از جمع آوری خاک و نخاله ، بارگیری خاک های حاصل از لایه روبی ،جمع آوری شاخ و برگ درختان و جمع آوری زباله را از جمله اقدامات انجام شده در این طرح برشمرد.

وی ادامه داد: در این طرح قریب 16 نیرو با چهاردستگاه خاور و یک دستگاه بیل لودر اقدام به پاکسازی سطح این منطقه نمودند.

سعیدی کمربندی شرقی ، خیابان های فلسطین ،نماز ،پاسداران ،فیروزآباد، مهدیه و سده و هم چنین مصلی امام علی (ع) را از جمله نقاط پاکسازی شده را از جمله نقاط پاکسازی شده در این طرح خبر داد.



اطفای حریق سه منزل مسکونی طی 24 ساعت گذشته در کرمان

مدیر عامل سازمان آتش نشانی از اطفاء حریق سه منزل مسکونی طی 24 ساعت گذشته توسط آتش نشانان در شهر کرمان خبر داد.

محمد حسین مومنی گفت :طی 24ساعت گذشته سه منزل مسکونی که به دلایل مختلفی دچار حریق شده بودند ، توسط آتش نشانان مهار شد.

وی گفت : تماس به موقع شهروندان با مرکز پیام و اعزام به موقع با عث شد ضمن ایمن سازی منطقه ، سرایت آتش به وسایل دیگر جلو گیری بعمل آید.

وی همچنین خاطر نشان کرد: در این حوادث یک نفر مجروح شد که توسط عوامل اُورژانس به بیمارستان منتقل شد.



اجرای طرح مشارکت سبز در مناطق چهارگانه شهرداری

مدیر دفتر همیاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمان از اجرای طرح مشارکت سبز توسط سازمان پارک ها و فضای سبز طی هفته گذشته در مناطق چهارگانه شهرداری خبر داد.

محمد مهدی موحدی انجام عملیات پاک سازی و وجین علف های هرز در محوطه های گل کاری اطراف گنبد جبلیه را از اقدامات انجام شده در قالب طرح مشارکت سبز در منطقه یک دانست و گفت: عملیات وجین علف های هرز در قسمت رفوژ وسط بلوار آزادگان نیز از اقداماتی است که در منطقه دو صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین طی هفته گذشته عملیات پاک سازی و وجین علف های هرز در قسمت رفوژ وسط خیابان ابوذر و بلوار ولی عصر (عج) در قالب طرح مشارکت سبز در منطقه سه انجام گرفته است.

موحدی تصریح کرد: انجام عملیات وجین علف های هرز در محوطه جنب تخت درگاه قلی بیگ نیز از جمله فعالیت هایی است که در منطقه چهار صورت گرفته است.

فعالیت 6 فرهنگسرا و خانه فرهنگ در کرمان

معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار کرمان گفت: 6 فرهنگسرا و خانه فرهنگ شهرداری کرمان خدمات مختلفی را به مردم این شهر ارائه می‌دهند.

حجت‌الاسلام سیدمرتضی حسینی در حاشیه بازدید اعضای شورای اسلامی شهر کرمان از فرهنگسرای بانوان کوثر کرمان اظهار داشت: این بازدید در جدی‌تر شدن حمایت از فرهنگسرا و همچنین ایجاد روحیه در کارکنان این مجموعه فرهنگی موثر است.

وی عنوان کرد: فرهنگسراها در رفع مشکلات عاطفی، روحی و روانی و همچنین پاسخگویی به نیازهای معنوی مردم نقش بسزایی دارند.

حسینی نقش فرهنگسرای کوثر کرمان را در زمینه فرهنگ شهری مهم خواند و افزود: فرهنگسرای جان‌جهان نیز در منطقه توکل‌آباد شهر کرمان دایر شده و فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه شهرداری کرمان تاکنون دو فرهنگسرا و چهار خانه فرهنگ را در این شهر دایر کرده است، خاطرنشان کرد: استقبال مردم از این مجموعه‌ها بسیار مطلوب است.

حسینی یکی از نیازهای امروز مردم را مباحث خانواده دانست و افزود: انجام مشاوره در زمینه‌های ازدواج، اعتیاد، سلامت، تربیت فرزندان و توانمندسازی بانوان و خانواده‌ها و ارائه فعالیت‌های آموزشی، هنری و مذهبی از مهم‌ترین فعالیت‌های فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ کرمان است.

کاشت بیش از 970 هزار نهال فصلی و دائمی در شهر کرمان

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان از کاشت بیش از 970 هزار نهال فصلی در شهر کرمان در نیمه اول آذرماه سال جاری خبر داد.

ایمان سیف الهی با بیان اینکه در نیمه اول آذرماه سال جاری بیش از 970 هزار نهال فصلی شامل بنفشه و کلم در نقاط مختلف شهر کرمان کاشته شد ، از وچین 72 هزار مترمربع علف هرز در شهر کرمان خبر داد.

وی ضمن اشاره به لایه روبی 24 هزارمترمربع از جوی های شهر کرمان،گفت: در مدت یاد شده هم چنین 4 هزار درخت و درختچه در نقاط مختلف شهر کرمان کاشته شده است.