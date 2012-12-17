نظر رئیس نمایشگاه کتاب تهران درباره دو دبیرخانه آن و نحوه انتخاب مصلی

علی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره چگونگی جمعبندی بر سر مصلی به عنوان محل برپایی نمایشگاه کتاب سال آینده گفت: گزینههای دیگر غیر از مصلای تهران در دست ارزیابی و بررسی است، اما ما نمیتوانیم نمایشگاهمان را به تاخیر بیندازیم. لذا با نظر آقای وزیر مصلی به عنوان محل برپایی نمایشگاه انتخاب شد.
وی در پاسخ به این سئوال که «با توجه به سرعت گرفتن ساخت و ساز در مصلی، به احتمال زیاد فضای نمایشگاه سال بعد کمتر از امسال باشد. فکر نمیکنید از این نظر مشکلاتی برای دوره بعد به وجود بیاید؟» تاکید کرد: نه، بعید است اتفاقی بیفتد. در هر حال بهترین و مطلوبترین جایی که بتواند حداقل 20 هزار مترمربع به ما فضا بدهد، فعلاً فقط مصلی است.
سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتخاب مصلی به عنوان محل برگزاری نمایشگاه کتاب تهران را قطعی دانست و افزود: قرارداد مربوط به برگزاری دوره بیست و ششم نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با مصلی امضا شده است.
رئیس این نمایشگاه همچنین در پاسخ به این سئوال که «آیا تاسیس دبیرخانه نمایشگاه کتاب سال آینده در معاونت فرهنگی با اقدام اخیر موسسه نمایشگاههای فرهنگی در تاسیس دبیرخانه دائمی این نمایشگاه، موازیکاری نیست؟» گفت: متولی برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، معاونت فرهنگی ارشاد است و اساساً جایگاه این دبیرخانه در خود معاونت است و نمیتواند جای دیگری باشد.
اسماعیلی گفت: ممکن است هر قسمتی که کار اجرایی انجام میدهد، برای خودش دبیرخانه راهاندازی کند که اینها فرعی است اما دبیرخانه اصلی باید در معاونت فرهنگی ارشاد باشد تا بتوان از این طریق مکاتبات لازم را با نهادهای ذیربط انجام داد. این خیلی طبیعی است که دبیرخانه یک رویداد که یک واحد خاص متولی آن است، در همان واحد باشد.
به گزارش مهر، چندی پیش محمد عظیمی، مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران از راهاندازی دبیرخانه دائمی نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در این موسسه خبر داد و حسین صفری را که از دوره نوزدهم به عنوان مدیر کمیته اجرایی این نمایشگاه فعالیت میکند، به عنوان مسئول این دبیرخانه منصوب کرده بود.
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