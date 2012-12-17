تصاویری از ابزار خالی کردن مغز در جمجمه مومیایی 2400 ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، ابزار برداشتن مغز یکی از وسائل مومیایی کردن مصریها بود که حدود 3500 سال پیش مورد استفاده قرار می گرفت و در دوره ها بعد از آن همچنان مورد استفاده بود.

شناسایی ابزارهای باستانی که برای بیرون آوردن مغز مورد استفاده قرار می گرفت دشوار بود و محققان اشاره کرده اند که این دومین باری است که آنها در داخل جمجمه یک مومیایی چنین ابزاری را شناسایی می کنند.

این ابزار بین استخوان آهیانه و قسمت پشت جمجمه قرارگرفته بود و با صمغ پر شده بود.

تصویر سی تی اسکن یک زن مومیایی 2400 ساله که نشان می دهد یک شی لوله ای شکل داخل جمجمه آن باقی مانده است، این دومین باری است که محققان یک ابزار را درون جمجمه یک مومیایی مصری کشف می کنند

محققان یک آندوسکوپ باریک ( لوله باریکی که برای مشاهده داخل بدن استفاده می شود) را به داخل سر مومیایی فرو بردند تا این شی را شناسایی کرده و در نهایت آن را از صمغی که به آن چسبیده بود، جدا کنند.

دکتر میسلاو کاوکا از دانشگاه بیمارستان دابراوا در زاگرب کرواسی اظهار داشت: ما این ابزار خارج کردن مغز را با یک گیره از طریق آندوسکوپ جدا کردیم و آن را از جمجمه بیرون آوردیم.

این شی هشت سانتیمتری از صمغ داخل جمجمه مومیایی مصری جدا شده است و براساس اظهارات محققان از یک گیاه تک لپه ای ساخته شده و برای خارج کردن مغز از جمجه مومیاییها به کار گرفته می شد

این ابزار شی هشت سانتیمتری بود که برای شل کردن مغز و خارج کردن آن مورد استفاده قرار می گرفت.

محققان به طور قطع اعتقاد دارند که از این ابزار برای بیرون آوردن مغز مومیایی استفاده می شده است.

این ابزار از طریق یک حفره در استخوان غربالى نزدیک بینی وارد جمجمه می شده است. بخشی از قسمتهای مغز اطراف این ابزار می پیچیده و بیرون می آمد و بخشهای دیگر به حالت شل و یا مایع درمی آمده است.

