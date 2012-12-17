نتایج آزمون کارشناسی ناپیوسته و پیوسته علمی کاربردی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علمی کاربردی دوره‌های ترمی سال 91 روزهای 5 تا 7 دی ماه به همراه مدارک مورد نیاز به واحدهای مورد پذیرش مراجعه کنند.

تصویر شناسنامه و کارت ملی همچنین اصل آن جهت مطابقت، اصل مدرک فوق دیپلم یا کاردانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش و یک برگ تصویر آن، شش قطعه عکس، گواهی اشتغال به کار با امضاء و مهر بالاترین مقام مسئول، آخرین فیش حقوقی و آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد معتبر انجام کار (برای پذیرفته‌شدگان شاغل) و مدرکی که وضعیت نظام وظیفه داوطلبان را مشخص می کند از مهمترین مدارک مورد نیاز برای ثبت نام اولیه پذیرفته شدگان اعلام شده است.



