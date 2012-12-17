علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز تولید بنزین با استانداردهای یورو 4 و 5 اتحادیه اروپا در بخشی از پالایشگاه های نفت کشور، گفت: در سالجاری ظرفیت تولید بنزین اروپایی در پالایشگاه‌های امام خمینی شازند و لاوان افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه سال آینده هم طرح‌های جدید بنزین سازی در پالایشگاه‌های نفت اصفهان، بندرعباس و تبریز در مدار بهره برداری قرار می گیرد، تصریح کرد: در مجموع پیش بینی می‌شود تا پایان برنامه پنجم توسعه حدود 80 درصد بنزین کشور با استاندارد یورو 4 و 5 اروپا در جایگاه‌ها عرضه شود.

معاون وزیر نفت همچنین در خصوص برخی از اظهارنظرها مبنی افزایش آلودگی هوا در تهران و برخی از کلانشهرها به دلیل عرضه بنزین با استاندارد پائین و آلوده، بیان کرد: این موضوع را تائید نمی کنیم.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش نفتی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بخشی از دلایل وقوع آلودگی هوا در تهران و سایر کلانشهرها مربوط به فعالیت صنایع است، اظهار داشت: در فصل زمستان با افزایش مصارف گاز توسط بخش خانگی، استفاده از سوخت مایع همچون نفت کوره و گازوئیل در صنایع و کارخانه‌های تولیدی افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه افزایش مصرف سوخت مایع در صنایع و نیروگاه‌ها منجر به آلودگی هوا می شود، یادآور شد: البته بخشی از این آلودگی‌ها هم مربوط به ناوگان حمل و نقل کشور بوده و که تعدد تعداد خودروها به‌ویژه در پایتخت قطعا آلودگی ایجاد می‌کند.

این مقام مسئول با اعلام اینکه آلودگی های ایجاد شده در بخش حمل و نقل هم صرفا به دلیل بالا بودن تعداد خودروها بوده و ربطی به بنزین آلوده ندارد، تبیین کرد: در مجموع با راه اندازی فازهای جددی پارس جنوبی و افزایش تولید گاز امکان تحویل گاز بیشتر به صنایع و نیروگاه‌های کشور فراهم خواهد شد.

ضیغمی با تاکید بر اینکه افزایش گازرسانی به نیروگاه و کاهش مصرف سوخت مایع در این واحدها منجر به کاهش تولید آلودگی و آلایندگی می شود، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر تا فروردین ماه سال آینده اکثر طرح‌های بنزین سازی، بهینه‌سازی و بهبود فرآیند تولید پالایشگاه‌ها راه اندازی خواهند شد.

جواد اوجی معاون وزیر نفت اخیرا در گفتگو با مهر از افزایش گازرسانی به نیروگاه‌های استان تهران به منظور کاهش مصرف سوخت مایع در این واحدها و کاهش آلوگی هوای پایتخت خبر داده و گفته است: بر این اساس گازرسانی به نیروگاه‌ها 2 برابر شده است.