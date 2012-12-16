ساخت پل قوسی کرمانشاه از پیشرفت خوبی برخوردار است

به گزارش خبرگزاری مهر؛ پیمان قربانی گفت: برای اجرای این پل مدت 15 ماه زمان پیش بینی شده که نه ماه از آن مربوط به ساخت و نصب سازه فلزی و پنج ماه برای اجرای بخش سویول در نظر گرفته شده است.

وی از سرعت در ساخت این پل ابراز امیدواری کرد و افزود: با ادامه عملیات اجرایی آن در فصول سرد این پل زودتر از موعد پیش بینی شده به بهره برداری برسد و برای این منظور امتیازاتی تشویقی جهت تسریع در ساخت برای پیمانکاران پروژه دیده شده است.

قربانی با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز این پروژه حدود 110 میلیارد ریال است که از سوی استانداری تامین شده است، ادامه داد: پیشرفت این پل که بر روی رودخانه قره سو درحال ساخت است هم اکنون 41 درصد است درحالیکه مطابق برنامه زمانبندی باید تاکنون به پیشرفت 11 درصدی می‌رسید.

شهردار کرمانشاه گفت: با توجه به اینکه پرترددترین پل شهر کرمانشاه پل قره سو میانی است طراحی این پل قوسی با رویکرد توأم کاهش بار ترافیکی و توجه به منظر و نشانه‌های شهری در دست ساخت است.

وی درباره مشخصات پل قوسی قره سو گفت: عرصه این پل 30 متر با دهانه 65 متری و 38 شمع، بدون ستون میانی است که پنج باند سواره و دو باند پیاده رو خواهد داشت.

قربانی ادامه داد: از آنجاییکه روش اجرای این پل به دو گونه است، عملیات ساخت بتن و شمع‌ها و فونداسیون‌ها و پاشنه‌های این طرح توأماً در محل اجرا می‌شود و به طور همزمان سازه‌های فلزی نیز در کارخانه ساخته شده و آماده نصب می‌شوند.

وی گفت: کارخانه سازنده پل 10 درصد پیشرفت دارد و پایه‌های فونداسیون و پایه‌های اصلی پل کاملا به اتمام رسیده و دیوارهای حائل شمالی درمجموع با 75 درصد پیشرفت در حال ساخت هستند که یکی از آنها به پایان رسیده و دیواره دیگر هم درحال انجام است.

شهردار کرمانشاه یادآور شد: وجه تمایز اصلی پل قوسی قره سو با سایر پل هایی که تاکنون در شهر کرمانشاه احداث شده اند در این است که این پل ضمن کارکرد ترافیکی رویکرد زیباسازی دارد و به عنوان یکی از نشانه های شهری کرمانشاه در آینده رخ خواهد نمود.



