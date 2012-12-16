به گزارش خبرگزاری مهر، بانک ملی ایران به طور رسمی اعلام کرد: با تلاش و اقدام به موقع حراست بانک ملی ایران شخصی که قصد داشت از یک حساب دولتی سوءاستفاده کند، شناسایی، دستگیر و به مقامات قضایی تحویل شد.
بر اساس اعلام بانک ملی ایران، این شخص قصد داشت با سوءاستفاده از یک حساب دولتی و برداشت مبلغ 12 میلیارد ریال نسبت به خرید سکه بهار آزادی اقدام کند که به موقع شناسایی و با هماهنگی لازم توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شد.
بر اساس اعلام مدیریت امور حراست بانک ملی ایران، فعالسازی سیستمهای نظارتی الکترونیکی در بانک ملی ایران و فعالسازی سیستم شاپرک در شناسایی و کشف به موقع این سوءاستفاده موثر بوده است.
جزئیاتی از دستگیری جاعلان کارتهای بانکی
بانک ملی در اطلاعیه ای دیگر گزارش داد: با هوشیاری و تلاش حراست بانک ملی ایران، سوءاستفادهکنندگان از کارتهای بانکی با همکاری نیروی انتظامی (پلیس فتای استان فارس) شناسایی و دستگیر شدند.
روابط عمومی بانک ملی ایران به نقل از مدیر امور حراست این بانک اعلام کرد که هکرهای مذکور با شگردهای خاصی به اطلاعات کارتهای الکترونیکی هموطنان دست پیدا کرده و با استفاده از دستگاههای خودپرداز، سعی در سوء استفاده از حسابهای بانکی هموطنان داشتند که شناسایی و دستگیر شدند.
این بانک ضمن اعلام خبر مذکور از هموطنان درخواست کرد تا با هوشیاری کامل از سپردن کارت بانکی و اعلام رمز کارت خود به دیگران جداً پرهیز کنند. بانک ملی ایران همچنین از سرعت عمل و همکاری صمیمانه پلیس فتا، تشکر و قدردانی کرده است.
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