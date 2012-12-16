مازندران نیازمند ایستگاه هواشناسی دریایی است

به گزارش خبرنگار مهر، نوربخش داداشی ظهر یکشنبه در نشست خبری مشترک مدیران حوزه حمل و نقل مازندران در ساری افزود: هم اکنون 15 ایستگاه سیپتونیک در اداره کل هواشناسی مازندران داریم.

وی اظهار داشت: 8 ایستگاه اقلیم شناسی و 80 ایستگاه باران سنجی در مازندران فعالیت می کنند.

مدیرکل هواشناسی مازندران با اشاره به اینکه دو ایستگاه هواشناسی جاده ای در کندوان و فیروزکوه در دست احداث داریم، تصریح کرد: این استان هنوز از داشتن ایستگاه هواشناسی دریایی محروم بوده و با تهیه زمین مورد نظر در حوالی ساحل در صدد افتتاح این ایستگاه خواهیم بود.

داداشی بیان داشت: در توسعه ایستگاه های هواشناسی اداره کل هواشناسی مازندران در سطح مطلوبی قرار داشته و بر این اساس به دنبال دیجیتالی کردن ایستگاه های هواشناسی استان هستیم.

مدیرکل هواشناسی مازندران با اشاره به اینکه هم اکنون 15 ایستگاه هواشناسی در مازندران به صورت دیجیتالی فعالیت می کند، اظهار داشت: برنامه داریم تمامی ایستگاه هواشناسی استان در یک پروسه زمانی کوتاه مدت به سمت دیجیتالی شدن تبدیل کنیم.

یدالله افشار مقدم، مدیرکل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک مازندران در این جلسه گفت: ارتقا و کنترل کیفیت پروژه ها و کاهش هزینه ها در جهت ایجاد زیربناهای حمل و نقلی از اهداف این اداره کل است.

وی افزود: در طراحی آسفالت پروژه نظارت ها به صورت میدانی بوده تا نسبت اختلاط مواد در پروژه لحاظ شود.

افشار مقدم گفت: راهی با داوم خواهد بود که مطالعه دقیقی از مسیر و ساختگان راه در حال احداث داشته باشیم.