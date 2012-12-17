ایجاد ابتکار به کمک آموزش غیر مستقیم دانش آموزان

محمدحسین پیراحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرکز پژوهشی آموزش و پرورش فعالیتهای تحقیقاتی و تولیدی خود را برای کسب نتایج بهتر ادغام کرده تا بتواند به این ترتیب نتایج بهتری کسب کند.

وی ادامه داد: فعالیت تحقیقاتی و عملیاتی در کنار هم برای افزایش سطح دانش و ابتکار دانش آموزان موثر است و خوشبختانه آموزش و پرورش فارس در جایگاه مناسبی قرار دارد.

مسئول علوم و فنون پژوهشکده معلم استان فارس با اشاره فعالیتهای ارائه شده در غرفه آموزش و پرورش گفت: یکی از جدیدترین ابتکارات که برای اولین بار در ایران صورت گرفته میزی نمایشی با عنوان "سر بریده شده در میز" است.

پیراحمدیان افزود:از دیگر وسائل ارائه شده در غرفه میز خطای دید است که به افراد نشان می دهد همه چیزهایی که دیده می شود واقعی نیستند و در واقع به روش غیر مستقیم به دانش آموزان موارد علمی آموزش داده می شود.

وی تاکید کرد: در بحث آموزش و پرورش باید از روشی استفاده شود که فرد متوجه نشود که تحت آموزش قرار دارد و در نتیجه کار متوجه فراگرفتن قانون علمی شود.