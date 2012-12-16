2699 شغل برای مددجویان کهگیلویه و بویراحمد ایجاد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید فرهادی افزود: بر اساس بررسیهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، کمیته امداد رتبه اول استان را در ایجاد اشتغال به دست آورده است.

وی با بیان اینکه این تعداد شغل از ابتدای سال جاری کنون توسط این نهاد ایجاد شده، عنوان کرد: سیاست کمیته امداد توانمندی و استقلال خانواده های تحت حمایت با اجرای طرح های اشتغال زایی و مشاغل خانگی است.

فرهادی افزود: اجرای این طرحها با همکاری بانک های عامل با پرداخت تسهیلات انجام می شود.

مدیر کل کمیته امداد استان یادآور شد: بیش از 96 هزار نفر از مردم استان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند و از خدمات این نهاد در زمینه های عمرانی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی بهره مند می شوند.

اجرای طرح احسان دانش آموزی کمیته امداد در 40 آموزشگاه شهرستان گچساران

مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان گچساران از اجرای طرح "احسان دانش آ موزی" در 40 آ موزشگاه این شهرستان خبرداد.

امرالله فروزنده گفت: طرح احسان دانش آموزی با هدف کمک به دانش آموزان بی بضاعت در مقاطع ابتدایی و راهنمایی این شهرستان اجرا می شود.

وی بیان داشت: برای مشارکت دانش آموزان در عرصه کمک به نیازمندان و توسعه و ترویج فرهنگ انفاق و صدقه، تعداد شش هزار و 500 قلک بین دانش آموزان این آموزشگاهها توزیع شد.

فروزنده افزود: مبالغ جمع آوری شده از این قلک ها بین دانش آموزان، ایتام و سایر افراد نیازمند توزیع خواهد شد.

وی تصریح کرد: این طرح با همکاری مدیران و مربیان مدارس انجام می شود.

احداث 97 واحد مسکن برای مددجویان شهرستان کهگیلویه

مدیر کمیته امداد شهرستان کهگیلویه گفت: احداث 97 واحد مسکونی برای ایتام و مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان در حال اجراست.

عنایت رحیمی نیا افزود: این واحدهای ویژه مددجویان 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اعتبار درنظر گرفته شده برای این واحدهای مسکونی بالغ بر 9 میلیارد و 700 میلیون ریال است.

وی با بیان اینکه یکی از ضروری ترین نیاز های انسان داشتن مسکن مناسب است، اظهار داشت: برای مددجویانی که منازل مسکونی آنها دارای بافت قدیمی وسنتی وغیر قابل سکونت است بر اساس اولویت و داشتن شرایط، مسکن مناسب احداث می شود.

رحیمی نیا افزود: مسکنهای در حال ساخت برای جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی مانند زمین لرزه و سیل با نظارت کارشناسان مسکن این نهاد مقاوم سازی می شوند.

اجرای 480 طرح اشتغال زایی توسط کمیته امداد شهرستان دنا

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دنا از اجرای 480 طرح خودکفایی در سرفصلهای مختلف جهت مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

مجتبی امینی گفت: برای اجرائی شدن طرح های کارانگیزی، مشاغل خانگی و خودکفایی بالغ بر 16 میلیارد و 700 میلیون ریال تسهیلات به مددجویان پرداخت شده است.

وی افزود: کمیته امداد برای توانمندی خانواده های تحت حمایت اقدام به اجرای طرحهای اشتغال زایی و مشاغل خانگی کرده است.

امینی بیان داشت: در سال جاری تعداد 48 خانوار تحت حمایت امداد به مرز خودکفایی و توانمند ی رسیده اند.

وی با اشاره به درآمد زایی و ایجاد اشتغال در این طرح ها تصریح کرد: طرح پرورش و تکثیر بچه ماهی در روستای "آبزار" یکی از طرحهایی است که در سال 88 با اعتبار 75 میلیون ریال اجرا شده و سال گذشته 180 میلیون ریال درآمد زایی داشته است.

اعزام 235 دانش آموزان مددجوی بویراحمدی به اردوهای زیارتی سیاحتی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بویراحمد از اعزام 235 نفر از دانش آموز مددجوی تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان به اردوهای زیارتی و سیاحتی خبر داد.

زریر انصاری گفت: این دانش آموزان از ابتدای سال جاری تاکنون به اردوهای زیارتی و سیاحتی به اماکن مقدس و تفریحی اعزام شده اند.

وی اظهار داشت: مبلغ 238 میلیون و 252 هزار ریال در خصوص اردوهای دانش آموزی هزینه شده است.

انصاری افزود: این اردوها به منظور بالا بردن سطح آگاهی و دانش روزمره دانش آموزان و آشنایی آنها با اماکن مذهبی برگزار می شود.

تعمیر و بازسازی 22 مسجد و حسینیه توسط کمیته امداد شهرستان چرام

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره ) شهرستان چرام از مشارکت این نهاد در تعمیر و بازسازی 22 مسجد و حسینیه توسط کمیته امداد این شهرستان از درآمد زکات خبر داد.

علی حسن مظاهری گفت: ستاد احیاء زکات شهرستان چرام با همکاری مسئولین در فرآیند آگاه سازی مردم دیندار نسبت به احیاء فریضه زکات گامهای موثری برداشته است.

وی بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ 450 میلیون ریال زکات از مردم شهرستان چرام دریافت که مبلغی از آن در بازسازی و مرمت مساجد و حسینیه ها هزینه شده است.

اشتغال 100 نفر از مددجویان کمیته امداد گچساران

مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان گچساران گفت: برای 100 نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان شغل ایجاد شده است.

امرالله فروزنده افزود: این مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در کارخانه داروسازی گیاهی در این شهرستان، مشغول به کارشدند.

وی تصریح کرد: باتوافقی که بین کمیته امداد و مدیر کارخانه داروسازی گیاهی این شهرستان انجام شد، برای این تعداد مددجو اشتغال ایجاد شد.

معافیت 40 نفر از فرزندان مددجوی کمیته امداد باشت از خدمت سربازی

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان باشت گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 40 نفر از جوانان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) که از حمایت پدر محروم هستند از خدمت سربازی معاف شدند.

سیدعبدالحمید ولی پور افزود: فرزندان زنان سرپرست خانوار برای کمک به خانواده ها از خدمت سربازی معاف می شوند.

وی بیان داشت: از این تعداد، 38 نفر به علت فوت سرپرست و دو نفر نیز به دلیل تک فرزند بودن از خدمت سربازی معاف شده اند.

ولی پور توانمند سازی مددجویان تحت حمایت را از مهمترین برنامه های کاری این نهاد عنوان کرد.