کشف بیش از 500 کیلو گرم مواد مخدر در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی استان فارس از انهدام سه باند قاچاق مواد مخدر و کشف بیش از 500 کیلوگرم مواد مخدر طی چند عملیات جداگانه در استان خبر داد .

سردار سیروس سجادیان گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستانهای شیراز، داراب، لارستان، نی ریز، استهبان و خرمبید در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مقابله با سوداگران مرگ با انجام فعالیتهای شبانه روزی موفق شدند طی چند عملیات جداگانه بیش از 500 کیلو گرم مواد مخدر کشف و ضبط و سه باند مواد مخدر را نیز منهدم کنند.

وی در تشریح جزئیات این خبر گفت: این مواد شامل 464 کیلو گرم تریاک، 71 کیلو گرم حشیش و دو کیلو گرم هرویین است.

فرمانده انتظامی استان فارس ادامه داد: در این رابطه تعداد 22 نفر از قاچاقچیان، حاملین و توزیع کنندگان حرفه ای مواد مخدر دستگیر و 13 دستگاه خودرو و 18 دستگاه تلفن همراه نیز توقیف شد.

سردار سجادیان از شهروندان درخواست کرد، هرگونه اطلاعات در امر خرید و فروش مواد مخدر و دیگر اقلام ممنوعه را در اسرع وقت از طریق تلفن 110به پلیس اطلاع دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان اقدام شود.

دستگیری ضاربان مدیر کل سازمان بازرسی استان فارس

ضاربین مدیر کل سازمان بازرسی استان فارس و رئیس منطقه سه سازمان بازرسی کشور دستگیر شدند.

در بیست و یکم آذرماه طی تماس تلفنی با مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر ضرب و جرح مدیر کل سازمان بازرسی استان فارس مستقر در شیراز توسط افراد ناشناس موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

در ادامه ماموران انتظامی فارس موفق شدند ضاربان را ظرف مدت 72 ساعت شناسایی و دستگیر کنند. تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

تاریخ اعزام مشمولان فوق دیپلم به بالا در دی ماه91 تغییر یافت

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان فارس از تغییر زمان اعزام مشمولان دیپلم به بالا در دی ماه سال جاری خبر داد.

سرهنگ امان الله مجاب دلیل اصلی این تغییر را همزمان شدن تاریخ اعزام با روز جمعه دانست و از مشمولان و داوطلبان اعزام به خدمت در این روز خواست تا از مراجعه در روز اول دی ماه به معاونت وظیفه عمومی استان فارس خودداری کنند.

وی تصریح کرد: تمامی مشمولانی که تاریخ اعزام به خدمت آنها روز جمعه یکم دی ماه است به علت قرار گرفتن تاریخ اعزام در روز جمعه جهت اعزام باید روز شنبه دوم دی ماه به نظام وظیفه مراجعه کنند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان فارس افزود: مشمولان باید در تاریخ اعلام شده به معاونت وظیفه عمومی استان واقع در خیابان ساحلی شرقی جنب معاینه فنی خودرو مراجعه کنند.