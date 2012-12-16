به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ماده 17 مقرر کردند که ماده 64 این قانون به شرح زیر اصلاح گردد:

ماده 64- چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات، برنامه تبلیغات ضبط شده کاندیداها در برگیرنده مطالب توهین آمیز یا هتک حرمت سایر کاندیداها یا دیگر افراد و یا مغایر قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جموری اسلامی ایران موظف به حذف این مطالب است و در صورتیکه ضمن پخش برنامه زنده ای مواد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.

نمایندگان مجلس با 152 رای موافق، 22 رای مخالف، 11 رای ممتنع از 223 نماینده حاضر این ماده را به تصویب رساندند.

به گزارش مهر، در ماده 64 قانون فعلی انتخابات آمده است، برنامه تبلیغاتی رادیو- تلویزیونی نامزدها باید ضبط شود.

بر اساس این گزارش، در آغاز بررسی این ماده ابتدا پیشنهاد حذف کل مطرح شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند، سپس احمد توکلی پیشنهاد حذف سه سطر اول این ماده را ارائه کرد.

نماینده تهران، معتقد بود فرض بر این است کسانیکه کاندیدای ریاست جمهوری می شوند صلاحیت دارند شخص دوم مملکت شوند و مدیر و مدبر تلقی می شوند، علی‌القاعده کار خلاف نمی کنند.

وی افزود: تجربه تلخ سال 88 که یک کاندیدا سه رقیب خود را استهزاء کرد، زمینه ای فراهم کرد و مشکلاتی بوجود آمد آنها که ادعای قانون مداری می کردند نیز قانون شکنانه کشور را دچار مسائلی کردند که آثار مضری برای کشور داشت و خودشان الان نمی توانند هیچگاه در انتخابات شرکت کنند.

توکلی گفت: اما این حادثه تلخ نباید باعث شود چوب حراج به هر شخصیتی که خود را کاندیدا می کند، بزنیم.

وی ادامه داد: کسی که می خواهد در این کشور سکاندار قوه مجریه کشور باشد و حیثیت مردم را حفظ کند و مجری قانون اساسی باشد، نباید کسی بالای سرش باشد که بگوید تو تشخیص نمی دهی چه چیزی تهمت است و چه چیزی خلاف قانون اساسی.

توکلی از نمایندگان خواست، به حذف سه سطر اول این ماده رای دهند تا حق ارزیابی سخن کسی که در معرض مقام دوم کشور شدن است، از کسانیکه چند برابر پایین تر از او هستند، گرفته شود. نمایندگان مجلس با این پیشنهاد توکلی موافقت نکردند.

پس از آن پیشنهادات حذف جزء و عبارتی مطرح شد که از جمله آن «پخش برنامه زنده» بود و پیشنهاددهندگان معتقد بودند، همه برنامه‌های رادیو- تلویزیونی نامزدها باید ضبط شود تا در صورت بیان مطالب توهین آمیز امکان پخش آن نباشد.

مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور با این پیشنهاد مخالفت کرد او معتقد بود این شیوه شور و هیجان انتخاباتی را می گیرد.

نمایندگان مجلس با اعمال 2 رفع ابهام از این طرح آن را به تصویب رساندند.