راه اندازی شورایاران محلات در آمل

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسمی ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات شورایاری محله 11 شهر آمل اظهار داشت: اعضای شورا شهر در ماههای بهمن واسفند ماه بودجه سال آینده شهرداری را جمع بندی و نهایی می کنند.

وی افزود: به طور حتم از طرح های قابل اجرا و مورد نیاز مردم در محلات اهتمام ویژه ای در اختصاص دادن بودجه خواهد داشت.



قاسمی گفت: عمده ترین مشکلات در بیشتر محلات آمل روکش و آسفالت، لایروبی نهرها و رودخانه ها و فراهم شدن امکانات تفریحی و رفاهی است.



رئیس شورای اسلامی شهر آمل یادآورشد: در برخی از محلات آمل، شورایاران به طورجدی پیگیر کارها هستند و مردم به شورایاران اعتماد پیدا کردند و در کارهای شخصی خود با شورایاران محلات مشورت و همفکری می کنند.

وی ادامه داد: به لحاظ گستردگی وحجم بالای کار درشهرداری، انتظارشورای اسلامی شهر و شهرداری گزارش مشکلات مناطق مختلف شهری و برنامه ریزی مدیران شهرداری در جهت برطرف شدن این مشکلات است.



شهر آمل، 250 هزار نفر جمعیت دارد.