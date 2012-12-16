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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۵

قاسمی خبر داد:

راه اندازی شورایاران محلات در آمل

راه اندازی شورایاران محلات در آمل

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر آمل گفت: برای تسهیل در رفع مشکلات شهری شهروندان، شورایان محلات در آمل راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسمی ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات شورایاری محله 11 شهر آمل اظهار داشت: اعضای شورا شهر در ماههای بهمن واسفند ماه بودجه سال آینده شهرداری را جمع بندی و نهایی می کنند.

وی افزود: به طور حتم از طرح های قابل اجرا و مورد نیاز مردم در محلات  اهتمام ویژه ای در اختصاص دادن بودجه خواهد داشت.

قاسمی گفت: عمده ترین مشکلات در بیشتر محلات آمل روکش و آسفالت، لایروبی نهرها و رودخانه ها و فراهم شدن امکانات تفریحی و رفاهی است.

رئیس شورای اسلامی شهر آمل یادآورشد: در برخی از محلات آمل، شورایاران به طورجدی پیگیر کارها هستند و مردم به شورایاران اعتماد پیدا کردند و در کارهای شخصی خود با شورایاران محلات مشورت و همفکری می کنند.

وی ادامه داد: به لحاظ گستردگی وحجم بالای کار درشهرداری، انتظارشورای اسلامی شهر و شهرداری گزارش مشکلات مناطق مختلف شهری و برنامه ریزی مدیران شهرداری در جهت برطرف شدن این مشکلات است.

شهر آمل، 250 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1767778

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