پیشرفت 95 درصدی احداث تصفیه خانه شیرابه

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد فیاض به تشریح مسئله شیرابه های موجود در مجتمع آرادکوه پرداخت و گفت : انباشت شیرابه ها در مجتمع آرادکوه ، یکی از قدیمی ترین معضلات زیست محیطی پایتخت و حاصل نیم قرن دفن غیراصولی پسماندها است که بارش های فصلی نیز طی سالیان متمادی به حجم آن افزوده و در نهایت حوضچه ای از شیرابه را پدید آورده است.

وی در ادامه به تاکید مدیریت فعلی شهر تهران بر رفع آثار سوء زیست محیطی و اهتمام ویژه به مناطق جنوبی تهران اشاره کرد و اظهار داشت : به همین منظور حل مشکل شیرابه ها در دستور کار این قرار گرفت وپس از مطالعات و پژوهش های گسترده ،قرارداد ساخت پروژه تصفیه خانه با دانشگاه تهران منعقد گردید تا برای نخستین بار شاهد ساخت این پروژه عظیم در کشور باشیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در خصوص فرآیند ساخت پروژه تصفیه خانه شیرابه نیز گفت : این پروژه در زمینی به مساحت 3هکتار ساخته شده است و برای آماده سازی آن بطور تقریبی 30هزارمترمکعب خاکبرداری و6هزار وپانصدمتر مکعب بتن ریزی صورت گرفته و750تن میلگرد به کار رفته است.

وی اضافه کرد : در این پروژه بیش از7هزار متر لوله گذاری فلزی و پلی اتیلن به روش ثقلی مورد استفاده قرار گرفته که بیش از 5هزار وپانصد متر آن در زیر زمین و تا عمق 8متری کارگذاشته شده است.

فیاض همچنین به تجهیزات اصلی پروژه تصفیه خانه اشاره و خاطرنشان کرد : این پروژه دارای 21مخزن بتنی می باشد و دستگاه تصفیه ام بی آر، 4دستگاه هوادهی بلوئر، دیفیوزهای اکسیژن ساز و پمپ های لجن کش دستگاههایی هستند که مهمترین نقش را در فرآیند کار ایفا نموده و همگی از معتبر ترین برندهای جهانی تهیه شده اند.

وی در خصوص میزان پیشرفت این پروژه نیز گفت :در حال حاضر عملیات عمرانی این پروژه شامل احداث مخازن بتنی ، اتاق های کنترل ،نصب دمنده ها و لوله گذاری ها به اتمام رسیده و نصب تجهیزات مکانیکی آن شامل پل ها ، نیم پل ها،شیرآلات و پاروها در آخرین مراحل خود قراردارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند اضافه کرد:همزمان با اجرای آخرین مراحل ساخت تاسیسات اصلی پروژه ،عملیات آسفالت مسیرهای دستری به آن و ایجاد فضای سبز در پیرامون آن نیز در حال انجام است.

وی در پایان با بیان اینکه پروژه تصفیه خانه نمونه آشکاری از تبدیل تهدیدی جدی به فرصتی ارزشمند است تصریح کرد : با شروع کار این پروژه شیرابه های موجود تصفیه شده و صرف آبیاری درختان غیرمثمر و توسعه فضای سبز مجتمع آرادکوه خواهد شد و امیواریم طبق پیش بینی های صورت گرفته طی 18ماه اثری شیرابه ها به جای نماند.