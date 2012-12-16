رضا آیت الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مکان دیدار تیم های فوتبال گهر دورود و استقلال از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی ضمن بیان مطلب فوق گفت: شورای تامین استان لرستان به طور رسمی و کتبی به اداره ورزش و جوانان استان اعلام کرده که برگزاری دیدار تیم های گهر و استقلال در شهر دورود بلامانع بوده و هیچ مشکل امنیتی در این خصوص وجود ندارد که متعاقب آن این موضوع به فدراسیون فوتبال نیز به طور رسمی اطلاع داده شده است.

وی در پاسخ به اظهار نظر فتح الله زاده مبنی بر اینکه "حاضریم در دورود با تیم گهر بازی کنیم، به شرطی که امنیت لازم تامین شود"، گفت: تا به امروز این همه بازی فوتبال در دورود برگزار شده اما خون از دماغ کسی نیامده است. امنیتی که در دورود وجود دارد کمتر در جاهای دیگر شاهد هستیم.

مدیرعامل باشگاه گهر تاکید کرد: مگر فتح الله زاده می خواهد با تیم سرخپوست ها بازی کند که می گوید باید امنیت تامین شود. مطمئن باشید اگر حتی از جام حذفی نیز کنار گذاشته شویم به هیچ وجه در ورزشگاه آزادی کار نمی کنیم. در واقع نه تنها ورزشگاه آزادی بلکه در هیچ جای دیگر غیر از درود بازی نمی کنیم.

وی افزود: ورزشگاه دورود یک سرو گردن از نظر امکانات و تجهیزات پیشرفته تر از ورزشگاه هایی تیم های لیگ دسته اولی است که در مرحله یک هشتم نهایی میزبان هستند. مسئولان باشگاه استقلال بهتر است به جای لابی کردن برای تغییر مکان بازی به آماده کردن تیم خود برای رویارویی با ما بپردازند چون ما فقط بر اساس قانون عمل می کنیم.