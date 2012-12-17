به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس کی روش که پس از حذف تیم ملی از رقابت های غرب آسیا با سایت فدراسیون فوتبال گفتگو کرده است در این گفتگو به بررسی عملکرد تیم ملی و هدف از حضور این تیم در رقابتهای غرب آسیا، ضعف گلزنی و نشست با رئیس و دبیر کل فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و دیگر موارد پرداخت و پاسخگوی سوالات بود.

هدف ما شناخت بازیکنان جوان بود

کارلوس کی روش در خصوص حضور تیم ملی در رقابتهای غرب آسیا گفت: حضور در تورنمنت غرب آسیا باعث شد تا علاوه بر میدان دادن به بازیکنان جوان و کم تجربه تر در فوتبال ملی، آنها را زیر نظر بگیریم و به شناخت کاملی از نحوه بازی و عملکردشان برسیم. با میدان دادن به بازیکنان جوان قصد داشتیم تا علاوه بر اینکه آنها تجربه حضور در میادین سخت را به دست می آورند ما هم به شناخت کاملی از آنها برسیم.

ما زمانی برای آماده سازی نداشتیم

کی روش در خصوص دستاورد تیم ملی در پیکارهای غرب آسیا گفت: ما زمانی برای آماده سازی تیم نداشتیم و در این تورنمنت به بازیکنان جدید و جوان میدان دادیم تا آنها رشد کنند و در صورت نیاز در پیکارهای آتی نیز حضور داشته باشند.

البته ما به هدف خود رسیدیم چرا که نتیجه گرایی در این تورنمنت برای ما ملاک نبود و همانطور که بارها اعلام کرده ام قصد داشتیم تا به بازیکنان جوان تر و کم تجربه تر میدان بدهیم تا بازیهای بین المللی را بدون اینکه برای فدراسیون هزینه ای در بر داشته باشد تجربه کنند. ما در رقابتهای غرب آسیا با سه تیم رقابت داشتیم. تیم ملی عربستان، تیم ملی بحرین که با تیم اصلی اش به کویت آمده بود و تیم ملی یمن که مقابلش توانستیم پیروز شویم. ولی یک بار دیگر هم می گویم که ما در رقابتهای غرب آسیا دنبال نتیجه نبودیم و به دنبال شناخت بازیکنان تیم ملی بودیم و به هدفمان هم رسیدیم.

پیدا کردن فورواردهای گلزن کار بسیار سختی است

کی روش در خصوص اینکه چرا تیم ملی در گلزنی ضعف داردگفت: من هم با اینکه گفته می شود تیم ملی در گلزنی ضعف دارد، موافقم. در چند بازی گذشته آنطوری که در رقابتهای مقدماتی مرحله اول جام جهانی گل می زدیم نتوانسته ایم گل بزنیم. باید بگویم گلزنی کار راحتی نیست و پیدا کردن فورواردهای گلزن کار بسیار سختی است.

وقتی که مهاجمان گلزن را هم پیدا می کنید آنها گرانقیمت ترین بازیکنان جهان هستند. فکر می کنم شرایط و فرم بعضی از بازیکنان به خصوص از شروع این فصل، عملکرد ما را تحت تاثیر خود قرار داده است. بدون شک روی یک سری از مهاجمان و بازیکنان حساب ویژه ای باز کرده بودیم. از جمله علی کریمی، کریم انصاری فرد و محمد قاضی. اما وضعیت پرسپولیس باعث شده تا بازیکنان این تیم از شرایط ایده آل دور باشند و این مساله بر تیم ملی نیز تاثیر گذاشت.

زیر نظر گرفتن از روی سکو به اندازه مربیگری مهم است

سرمربی تیم ملی در خصوص انتقادهایی مبنی بر عدم حضورش بر روی نیمکت تیم ملی در بازیهای غرب آسیا، گفت: من موافق این انتقاد نیستم. من در ورزشگاه، نیمکت، سکو و زمان تمرین و هر لحظه درکنار تیم ملی بوده ام و با حضورم، حمایت همه جانبه خود را از این تیم اعلام کرده ام. اگر از روی سکو بازی ها را زیر نظر داشتم قصدم این بود تا از بالا به بازیکنان نگاه کنم و آنها را زیر نظر داشته باشم. زیر نظر داشتن تیم از هر قسمت ورزشگاه به اندازه مربیگری تیم ارزش دارد و برای من مهم است.

برای دیدار مقابل قطر باید با اتحاد باشیم

کارلوس کی روش در خصوص برنامه های آتی تیم ملی پیش از دیدار مقابل قطر گفت: در نشستی که امروز با رئیس، دبیر کل فدراسیون و سازمان لیگ داشتم، برنامه های دقیق، مناسب و هدف داری را ارائه دادم و برای آماده سازی تیم امیدوار هستم همچون گذشته مورد حمایت مسئولین باشیم.

چیزی که خیلی مهم است و تیم ملی به آن احتیاج دارد اتحاد و یکپارچگی است. ایران تیمی بود که توانایی شکست ازبکستان را خارج از خانه داشت. تیمی بود که 10 نفره کره جنوبی را شکست داد. معتقدم تیمی هستیم که اگر محکم بایستیم توانایی شکست حریفان خود را داریم. ما با اتحاد می توانیم قطر، لبنان و کره جنوبی را از پیش روی خود بر داریم.

هر چند که ما نیاز داریم بین 4 تا 7 امتیاز بگیریم تا به رقابتهای جام جهانی صعود کنیم، اما سوال من از شما این است که قطر، ازبکستان، کره جنوبی و لبنان چطور؟ آنها به چند امتیاز نیاز دارند؟ من معتقدم تیمی به جام جهانی می رود که ایمان داشته و متحد باشد.

الان زمان این است که ببینیم چه اشخاصی در این سفر، در کشتی ما باقی خواهند ماند تا بتوانیم کنار یکدیگر در مقابل طوفان های پیش رو مقاومت کنیم و کسانی که می خواهند در این سفر مسیرشان را از ما جدا کنند و در زمان های بحران ما را تنها بگذارند. بر همین اساس ما به آنها کاری نداشته و به فعالیت خود ادامه می دهیم.

به کادر فنی ام اعتقاد دارم

سرمربی تیم ملی در خصوص یکی دیگر از انتقادهایی که در روزهای گذشته مطرح شده و اینکه چرا در کادر فنی از یک مربی ایرانی استفاده نمی کند، گفت: من تجربه 33 ساله بین المللی دارم .این تجربه فوتبال 33 ساله، بین المللی است نه داخلی و محلی. آنتونیو سیموئز تجربه 40 ساله بین المللی دارد. اما با این تفاسیر به نظرات همه احترام می گذارم و با کمال میل از آنها استفاده خواهم کرد.

حالا از این فرصت استفاده می کنم و می خواهم به نظرات من هم گوش بدهند. اگر این افراد می گویند که باید کنار تیم ملی باشند تا تیم ملی موفق شود و بی شک افراد با تجربه ای هستند، چرا برای باشگاههای حاضر در لیگ برتر از آنها استفاده نمی شود؟ اگر به این سادگی است چرا باشگاهها از این افراد با تجربه استفاده نمی کنند؟

بازیکنان معمولا بین 9 تا 10 ماه با باشگاههای خود در جریان مسابقه و تمرین هستند. اگر تجربه این افراد ایده آل باشد، درنتیجه تیم ملی قوی خواهد بود و بدون شکست پیش می رود. با کمال احترام توصیه و نظرم این است که این مربیان در باشگاههای حاضر در لیگ برتر حضور داشته باشند و در رده های پایه نیز فعالیت کنند تا فوتبال ایران رشد کند و قسمتی که به من و دستیارانم مربوط می شود را بر عهده خودم قرار دهند تا کار خودمان را انجام دهیم.