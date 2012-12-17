به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در شرایطی عصر امروز دوشنبه تمریناتش را در کمپ مرحوم ناصر حجازی پیگیری کرد که مجتبی جباری به همراه سیاوش اکبرپور و میثم بائو غیبت داشتند اما پژمان منتظری که به تازگی از کویت بازگشته است، در تمرینات حضور داشت.

در این تمرین که با حضور نزدیک به 100 هوادار استقلال برگزار شد، زمانی که دوربین برنامه نود قصد مصاحبه با امیرقلعه نویی را داشت، سرمربی آبی پوشان با بیان این جمله که "تحریم هستید" از گفتگو با خبرنگار این برنامه خودداری کرد تا هواداران حاضر نیز به دنبال این اتفاق، از عادل فردوسی پور به خاطر انتقاداتی که از استقلال می کند، گلایه کنند.

تمرین روز دوشنبه استقلال شامل گرم کردن، کارهای تاکتیکی و فوتبال درون تیمی بود که زیر نظر امیرقلعه نویی برگزار شد. جواد نکونام، هاشم بیک زاده و فرزاد حاتمی در پایان این تمرین زیر نظر مجید صالح به تمرینات اختصاصی پرداختند.