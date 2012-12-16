120 رشته جدید در دانشگاه آزاد واحد قوچان ایجاد می شود

مهدی وطن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چشم انداز دانشگاه آزاد قوچان برای توسعه همه جانبه رشته ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی افزود: تمام تلاش ما در جهت ورود و توسعه تحصیلات تکمیلی است و در این راستا از 120 رشته مصوب، 30 رشته در مقطع دکتری، 80 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و 17 رشته در مقطع کارشناسی است.

وی ادامه داد: با وجود زیر ساخت مناسبو موجود در واحد قوچان، جهتگیری و هدف گذاری بلند مدت دانشگاه آزاد قوچان در مسیر نیل به دانشگاه های هزاره سوم یعنی دانشگاه کارآفرین تعیین و تبین شده است.

وی تصریح کرد: در همین راستا در طی یک سال اخیر با پارک های علم و فناوری خراسان رضوی و شمالی و همچنین پژوهشکده نوح(ع) وابسته به وزارت دفاع قرارد های همکاری به امضا رسیده است.

رئیس دانشگاه آزاد واحد قوچان گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته امیدواریم با تاسیس شرکت های دانش بنیان در آینده ای نزدیک در مسیر تحقق دانشگاه کارآفرین گامی موثری برداشته شود.

وی افزود: با توجه به توسعه رشته ها به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی، هرم سطح علمی اعضای هیت علمی در واحد قوچان به سوی استاد یاری و بالاتر سوق پیدا نموده و آمادگی خود را بای بورسیه نمودن اساتید و استخدام اساتید با درجه علمی استاد یاری اعلام می نمائیم.

وی با اشاره به حرکت پرشتاب دانشگاه آزاد واحد قوچان در مسیر توسعه گفت: امیدواریم با افزایش سطح امتیازات واحد قوچان از درجه ب بهالف تبدیل وضعیت و از واحد بسیار بزرگ به واحد جامع ارتقا یابیم.