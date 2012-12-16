شعار ما با سبک زندگیمان در تضاد است/ بررسی تعلیق دهه سوم عمر در زندگی دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر یکشنبه به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و با همکاری اداره کل اطلاعات استان البرز ظهر امروز در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار شد، دکتر حسن عباسی رئیس اندیشکده یقین و مرکز بررسی های دکترین، مسئولین و استادان، کارکنان و دانشجویان بسیجی این واحد دانشگاهی کرسی نظریه پردازی با عنوان سبک زندگی دانشجویی را برپا کردند.

در ابتدای این مراسم مستند آذرخش برگزیده جشنواره مستندهای دانشجویی کشور به نمایش درآمد وسپس دکتر عباسی ضمن سخنانی مبسوط به بررسی سبک زندگی در دنیای امروز و مسائل پیش روی آن پرداخت.

عباسی با اشاره به اینکه مبحث سبک شناسی در زندگی از دهه 1970 در آمریکا و در پی مباحثی که مازلو و ارهارت مطرح کردند آغاز شد و به عنوان یک علم نوین بسیار مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است گفت: سبک زندگی در دنیای کنونی کانون توجه محافل فکری و علمی گوناگون از قبیل جامعه شناسی، فلسفه، روانشناسی، هنر و ... قرار گرفته است.

وی با تشریح دوره های مختلفی که در جامعه ما وجود داشته افزود: سه دوره مهم در تاریخ جامعه ما پس از انقلاب اسلامی به چشم می خورد، دوره اول دوره منازعه ایدوئولوژی‌های بین چپ و راست که فرهنگ دفاع مقدس در آن غالب بود، دوره دوم دوره سازندگی بعد از جنگ و شکل گیری تفکر جامعه مدنی است که شعار و فعالیت دولت در حرکت به سوی این جامعه بوده است و البته تلاشی بیهوده با حجمی کثیر از انتشارات کتب و مکتوبات را در این زمینه با خود به همراه داشته است.

عباسی تصریح کرد: زمینه های فرهنگی هر جامعه با جامعه دیگر متفاوت است و آنچه در سایر مجامع جواب می دهد لزوما در جامعه ما ثمر نخواهد داد.

وی در ادامه افزود: دوره سوم شامل جامعه مدنی یا موازی و یا ایدئولوژی های چپ و راست نیست بلکه دعوت به سبک زندگی است.

دکتر عباسی اظهار داشت: این دقیقا همان روشی است که آمریکایی ها پیروی می کنند آنها ابتدا سبک و روش زندگی آمریکایی را ارائه و سپس بدون اینکه متوجه باشیم در میان مدت و بلند مدت تبدیل به یک چهره از یک ایدوئولوژی خاص می شویم.

رئیس اندیشکده یقین در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بشر امروز در زندگی سایبری یک زندگی دوم برای خود ساخته است تاکید کرد: زندگی دوم بسیار متاثر از سبک و روش زندگی سایبر است که بنا بر آمار های ارائه شده بیش از 95درصد کاراکترها و آواتارهایی که افراد در این زندگی برای خود می سازند غیرواقعی و کذب است.

وی ادامه داد: این سبک زندگی بیشتر گریبانگیر نسل جوان ماست که در حال حاضر در تحصیل در دبیرستان ها هستند.

عباسی با تاکید بر برنامه ریزی های مناسب با سبک زندگی در هر جامعه افزود باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که در آینده با سیلی از نیازهای به تعلیق درآمده مواجه نشویم.

رئیس اندیشکده یقین با بیان سخنانی به تشریح ارتباطی که سبک زندگی با ملزومات زندگی دارد پرداخت و گفت: به عقب انداختن و تعلیق ملزومات و نیازهای انسانی به ویژه در جوانی و به خصوص دوره سوم جوانی کاری نادرست است که در دهه چهارم زندگی تاثیرات نامطلوب خود را نمایان می سازد

وی با ذکر نمونه هایی مانند اول درس خواندن بعد ازدواج یا اول سربازی رفتن و بعد تشکیل زندگی تصریح کرد: ما شعار خود را اسلام و زندگی اسلامی قرار داده ایم در صورتیکه سبک زندگی ما زندگی آمریکایی و بورژووایی است و این یک تناقض است.

استاد استراتژی کشور افزود: نمونه دیگر ربا و سیستم سودی در بانک ها و بورس است که همان قمار و رباست که با سبک زندگی اسلامی در منافات است.

عباسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اوضاع سرفصل های دروس در دانشگاه ها لزوم نظریه پردازی در جامعه دانشگاهی را به چالش کشید و گفت: یک دهه از عمر و جوانی دانشجویان ما به ویژه در علوم انسانی و اقتصاد صرف یادگیری علوم و مطالبی می شود که فروپاشی آن در دنیای امروز غرب که خاستگاه این علوم نیز بوده است به عینه دیده می شود.

وی با اشاره به بحران اقتصادی حاکم بر اروپا و مشکلات وال استریت در آمریکا و... بازخوانی و یادگیری این علوم را که در اروپا و آمریکا نیز فروپاشیده و دچار بحران شده است را نادرست و غیرمعقول دانست.

در پایان سخنان عباسی دانشجویان پرسش ها و شبهات خود را مطرح نمودند و رئیس مرکز بررسی های دکترین‌ها به آنان پاسخ مشروح داد.