هوای پایتخت سالم است

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت تمام آلاینده ها به غیر از آلاینده ازن نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

به گفته وی، به این ترتیب میانگین غلظت تمام آلاینده ها به غیر از ایستگاههای شهر ری، امام خمینی، پارک رازی، پارک سلامت ، شهرک چشمه و فرمانداری شهر ری به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا در شرایط سالم است.

رشیدی اظهار داشت: در حال حاضر در نمایشگر سنجش آلودگی، آلاینده منو اکسید کربن با 3 واحدافزایش نسبت به روز گذشته روی عدد 26، دی اکسید گوگرد با 2 واحد افزایش روی عدد 25، ذرات معلق کمتر از10 میکرون با 7 واحد افزایش روی عدد 42 و ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون با 21 واحد افزایش نسبت به روز گذشته روی عدد 82 ایستاده است.

مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی ابری همراه با بارش برف در بعضی ساعات مه آلود است بنابراین انتظار می رود شاخص کیفیت هوا روز آینده به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در شرایط سالم باقی بماند.



