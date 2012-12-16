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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۱۳

یگانه مقدم:

25 تن عسل مرغوب در قوچان تولید می شود/ لزوم حمایت از زنبورداران

25 تن عسل مرغوب در قوچان تولید می شود/ لزوم حمایت از زنبورداران

قوچان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی قوچان گفت: با توجه به پیش یینی های صورت گرفته در سال جاری شاهد تولید 25 تن عسل مرغوب در این شهرستان خواهیم بود.

علی یگانه مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: وجود مراتع وباغات فراوان و شرایط آب و هوایی و اقلیمی در سایه حمایت های آموزشی و ترویجی در سال های اخیر در راستای توسعه زنبورداری باعث شده عسل تولیدی قوچان به عنوان یکی از مرغوب ترین عسل های کشور معرفی شود.

وی ادامه داد: در شهرستان قوچان 70 زنبوردار با سه هزار کلونی زنبور عسل وجود دارد که پیش بینی می شود در سال جاری 25 تن عسل مرغوب  تولید و در بازار توزیع شود.

مدیرجهاد کشاورزی قوچان تصریح کرد: زنبورداران قوچانی در قالب یک تعاونی با یکدیگر همکاری می کنند که 37 درصد اعضای آن دارای مدارک دانشگاهی و 20درصد دارای مدرک دیپلم هستند.

وی تصریح کرد: با توجه به ویژگی های خاص حرفه زنبورداری باید حمایت های جدی از فعالاناین بخش صورت گیرد تا زنبورداران دچار ضرر و زیان نشوند.

کد مطلب 1767801

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