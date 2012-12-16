25 تن عسل مرغوب در قوچان تولید می شود/ لزوم حمایت از زنبورداران

علی یگانه مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: وجود مراتع وباغات فراوان و شرایط آب و هوایی و اقلیمی در سایه حمایت های آموزشی و ترویجی در سال های اخیر در راستای توسعه زنبورداری باعث شده عسل تولیدی قوچان به عنوان یکی از مرغوب ترین عسل های کشور معرفی شود.

وی ادامه داد: در شهرستان قوچان 70 زنبوردار با سه هزار کلونی زنبور عسل وجود دارد که پیش بینی می شود در سال جاری 25 تن عسل مرغوب تولید و در بازار توزیع شود.

مدیرجهاد کشاورزی قوچان تصریح کرد: زنبورداران قوچانی در قالب یک تعاونی با یکدیگر همکاری می کنند که 37 درصد اعضای آن دارای مدارک دانشگاهی و 20درصد دارای مدرک دیپلم هستند.

وی تصریح کرد: با توجه به ویژگی های خاص حرفه زنبورداری باید حمایت های جدی از فعالاناین بخش صورت گیرد تا زنبورداران دچار ضرر و زیان نشوند.