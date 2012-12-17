خدمات ارائه شده در نظام جمهوری اسلامی برپایه عدل و توازن است

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه دفاتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری های منطقه 4 کشور ظهر دوشنبه به میزبانی دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری کرمانشاه برگزار شد.

در ابتدای این نشست مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری کرمانشاه گفت: در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) تمامی خدمات ارائه شده در نظام مقدس جمهوری اسلامی بر پایه عدل و توازن حقوق انسانی است.

معارف فلاحی با اشاره به رویه های حاکم در نظام اداری کشور، خاطر نشان کرد: هدف از بر گزاری این کارگروه تبیین و مصوب کردن ارائه راهکارهایی است که در کوتاه نمودن مراحل استخدام و جذب در نهادهای دولتی تاثیر گذار باشد.

فلاحی در ادامه ضمن تشریح دستور کار جلسه، یادآور شد: به فصل خدای بزرگ موانع و مشکلاتی که در بر گزاری آزمون مورخ 26 خرداد ماه سال جاری وجود داشته مرتفع و به زودی نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.

وی افزود: این قول و نوید را به شرکت کنندگان در آزمون خواهیم داد که نتیجه در آینده نزدیک اعلام می شود.

شایان ذکر است؛ در ادامه این نشست مسائل و مشکلات مربوط به روند اجرایی امور استخدام و جذب در نهادهای دولتی بررسی و نظرات کارشناسی لازم ارائه شد.

گفتنی است؛ مسؤلین و کارشناسان دفاتر منابع انسانی و تحول اداری استان های خوزستان، ایلام، کردستان، همدان، لرستان و کرمانشاه در این نشست حضور داشتند.

ملکی: کاهش آمار کیفری اولویت برنامه‌های دستگاه قضایی در کرمانشاه است

به گزارش خبرگزاری مهر، تسریع در روند رسیدگی به مشکلات زندانیان و کاهش آمار کیفری زندان ها از اولویت برنامه های دستگاه قضایی است.

مجتبی ملکی صبح یکشنبه از بند نسوان زندان مرکزی کرمانشاه بازدید وضمن دیداروگفتگوبا مددجویان مشکلات آنها را مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید دادستان کرمانشاه گفت: حضور مسئولان قضایی در زندان ها علاوه برکاهش اطاله دادرسی در حفظ و ارتقاء نظم و آرامش وهمچنین کاهش آمار کیفری زندان ها مؤثر است .

وی حضور مسئولان قضایی در زندان را موجب تسریع در روند رسیدگی به مشکلات زندانیان و از جمله برنامه های حوزه قضایی استان در جهت کاهش اطاله دادرسی دانست که می تواند در حفظ و ارتقاء نظم و آرامش وهمچنین کاهش آمار کیفری زندان ها مؤثر باشد.

ملکی افزود : در نظام قضایی کشور توجه ویژه ای به رعایت حقوق شهروندی صورت گرفته و قانون گذار امتیازات ویژه ای از جمله عفو مشروط ، پایان حبس ، مرخصی ، رأی کارو....درراستای تقلیل مجازات وحل مشکلات مددجویان در نظر گرفته است که در چارچوب قوانین و مقررات به افراد واجد شرایط اعطا می شود.

گفتنی است، در خاتمه این بازدید و مذاکرات با عفو مشروط و مرخصی پایان حبس تعدادی از مددجویان واجد الشرایط نسوان موافقت شد.