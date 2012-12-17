ایجاد حوزه علمیه دانشجویی در دانشگاه/ پذیرش دانشجوی طلبه از ترم آینده

حجت الاسلام ابراهیم کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای پاسخ به علایق دانشجویان به علوم اسلامی، حوزه‌های دانشجویی راه اندازی شد و امروزه ده‌ها حوزه دانشجویی در سراسر کشور ایجاد شده است که دانشجویان همزمان با تحصیل در دانشگاه، در این حوزه ها هم مشغول فراگیری علوم دینی هستند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا دانشگاه تهران هم دارای حوزه دانشجویی است، گفت: در گذشته حوزه دانشجویی دانشگاه تهران در داخل شهر تهران بود که قرار است با توجه به این مطلب که باید تمام دانشگاه‌های تهران در داخل دانشگاه حوزه دانشجویی داشته باشند، حوزه علمیه دانشجویی در داخل دانشگاه ایجاد شده و از ترم تحصیلی آینده دانشجو طلبه پذیرش می کند.

علاقه دانشجویان برای ورود به حوزه

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی علاقه دانشجویان برای ورود به حوزه و تحصیل در حوزه‌ها افزایش یافت و هرسال تعداد زیادی از دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها وارد حوزه ها می شوند.



وی در ادامه به وحدت حوزه و دانشگاه اشاره کرد و افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع وحدت حوزه و دانشگاه توسط حضرت امام خمینی (ره) و شخصیت‌های بزرگ حوزوی و دانشگاهی مطرح شد البته آن گونه که مد نظر این بزرگان بود این ارتباط ایجاد نشده اما ارتباط این دو نهاد مهم علمی و دینی افزایش یافته است.

حجت الاسلام کلانتری تصریح کرد: قبل از انقلاب سعی می شد که این دو نهاد، حوزه و دانشگاه را ضد هم و در مقابل هم نشان دهند که بعد انقلاب این مشکلات مرتفع شد و این دو نهاد در یک مقصد قرارگرفته و به حرکت درآمدند.

تعامل چشمگیر تبادل استاد و دانشجو بین حوزه و دانشگاه

وی افزود: تعامل چشمگیری در زمینه تبادل استاد، دانشجو، متون درسی و تحقیقاتی، پژوهش‌های مختلف و ایده‌های فکری و فرهنگی بین حوزه و دانشگاه ایجاد شده است که در این سه دهه بعد از انقلاب رشد خوبی داشته، اگرچه به حد مطلوب نرسیده است .

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران افزود: وظیفه مسئولان حوزه و دانشگاه در حال حاضر تلاش در راستای وحدت این دو نهاد است و باید راه های تعامل بیشتر این دو نهاد بررسی و عملیاتی شود و طرح های مشترکی توسط آنها اجرایی شود.

وی تاکید کرد: حوزه و دانشگاه در برخی از پژوهش‌های میان رشته‌ای می توانند یارو یاور هم باشند.

به گزارش مهر، شهید آیت الله دکتر مفتح از جمله افرادی بود که توطئه استعمار در جدا نگاه داشتن دو قشر دانشگاهی و روحانی، از هم را با تمام وجود احساس کرده بود و در راه تحقق بخشیدن به آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی، ایجاد وحدت میان این دو قشر مهم جامعه را وجهه همت خود قرار داد.

سخنرانی‌های وی در مسجد دانشگاه در ترغیب نسل روشنفکر و تحصیلکرده به اسلام اثر بسزایی داشت و به مناسبت مجاهدتش در راه تحقق وحدت میان حوزه و دانشگاه، روز شهادت آیت الله مفتح روز وحدت حوزه و دانشگاه نامیده شد.