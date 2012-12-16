  1. عناوین کل
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۵

اجرای برنامه های حمایت روانی برای دانش آموزان حادثه آتش سوزی مدرسه شین آباد

اجرای برنامه های حمایت روانی برای دانش آموزان حادثه آتش سوزی مدرسه شین آباد

ارومیه- خبرگزاری مهر: به منظور حفظ و ارتقای سلامت روان برای دانش آموزان حادثه مدرسه انقلاب اسلامی شین آباد برنامه های حمایت های روانی از 25 تا 26 آذرماه سال جاری آغاز شد.

﻿به گزارش خرگزاری مهر،  برنامه های حمایت روانی برای دانش آموزان حادثه آتش سوزی مدرسه شین آباد توسط کارشناسان و کاردانان مرکز بهداشت پیرانشهر و کارشناسان بهداشت روان شهرستانهای ارومیه، بوکان، تکاب، میاندوآب، ماکو و سردشت  در قالب پنج تیم که هرتیم شامل یک روانشناس و یک نفر کمک تسهیل گر انجام می شود.

تیم های آموزش دیده  پس از غربالگری دانش آموزان نسبت به انجام مداخلات سلامت روان اقدام می کنند که در مداخلات سلامت روان شامل جلسات باز گویی، روانشناختی درقالب نقاشی، صحبت کردن دانش آموز و کنترل افکار مزاحم برای همه دانش آموزان اجرا و تکنیکهای قاب گرفتن و تکنیک پرده ای مورد استفاده قرار گرفت.

این برنامه ها با هماهنگی فرمانداری و آموزش وپرورش شهرستان انجام و با استقبال چشمگیر دانش آموزان مواجه شد، تا مراحل دیگر مداخلات روانی ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1767804

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها