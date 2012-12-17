مشارکت بیش از 400 شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه چاپ تهران

حسین میرمیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مقدمات انجام شده برای برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللى چاپ و بسته بندى ایران گفت: تاکنون بیش از 400 شرکت داخلی و خارجی از 10 کشور جهان برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند.

به گفته وی، این نمایشگاه از 29 آذر تا 2 دی ماه امسال در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

رئیس ستاد برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ، بسته بندی و ماشین‌آلات وابسته تاکید کرد: در این نمایشگاه علاوه بر شرکت‌هاى صاحب نام داخلى، شرکتهای مطرحی از کشورهاى ژاپن، کره جنوبى، ترکیه، چین، اندونزى، تونس، ازبکستان و تایوان آخرین فناورى هاى روز خود را ارائه مى‌کنند.

میرمیری همچنین گفت: در مراسم آغاز به کار این نمایشگاه بین المللی معاونان وزرای صنعت، معدن، تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعدادی از نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابند.

رئیس ستاد برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته با اشاره به اینکه 40 هزار مترمربع از فضای محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به این نمایشگاه اختصاص یافته است، افزود: 13 هزار مترمربع نمایشگاه در فضاى سرپوشیده نمایشگاهى و در قالب 11 سالن اصلى به شرکت‌های داخلی و 1000 مترمربع آن هم به شرکت‌هاى خارجى اختصاص داده شده است.

این مقام مسئول در برگزاری نمایشگاه امسال چاپ و بسته‌بندی توضیحاتی هم درباره برخی از مشکلات پیش روی برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ، بسته‌بندی و ماشین آلات وابسته، ارائه کرد و در عین حال گفت: با وجود فضاى تبلیغى ناشى از تحریم‌ها و رکود حاکم بر بازار، برگزاری این نمایشگاه با استقبال قابل توجه شرکت کنندگان داخلى و خارجى همراه شده است.

میرمیری یکی از دلایل کاهش مشارکت شرکت‌های خارجی در نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ را مشکلات ناشی از انتقال ارز عنوان کرد و افزود: با این وجود حضور و مشارکت شرکت‌های داخلی برای تصاحب بازار و تسلط بر سهم کشورهای خارجی بر بازار چاپ افزایش قابل توجهی یافته است.