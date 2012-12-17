  1. فرهنگ و ادب
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۸:۰۵

در گفتگو با مهر اعلام شد:

مشارکت بیش از 400 شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه چاپ تهران

مشارکت بیش از 400 شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه چاپ تهران

بنا بر اعلام رئیس ستاد برگزاری نوزدهمین نمایشگاه چاپ، بسته بندی و ماشین‌آلات وابسته، بیش از 400 شرکت داخلی و خارجی از 10 کشور در این رویداد بین‌المللی در تهران مشارکت دارند.

حسین میرمیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مقدمات انجام شده برای برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللى چاپ و بسته بندى ایران گفت: تاکنون بیش از 400 شرکت داخلی و خارجی از 10 کشور جهان برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند.

به گفته وی، این نمایشگاه از 29 آذر تا 2 دی ماه امسال در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

رئیس ستاد برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ، بسته بندی و ماشین‌آلات وابسته تاکید کرد: در این نمایشگاه علاوه بر شرکت‌هاى صاحب نام داخلى، شرکتهای مطرحی از کشورهاى ژاپن، کره جنوبى، ترکیه، چین، اندونزى، تونس، ازبکستان و تایوان آخرین فناورى هاى روز خود را ارائه مى‌کنند.

میرمیری همچنین گفت: در مراسم آغاز به کار این نمایشگاه بین المللی معاونان وزرای صنعت، معدن، تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعدادی از نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابند.

رئیس ستاد برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته با اشاره به اینکه 40 هزار مترمربع از فضای محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به این نمایشگاه اختصاص یافته است، افزود: 13 هزار مترمربع نمایشگاه در فضاى سرپوشیده نمایشگاهى و در قالب 11 سالن اصلى به شرکت‌های داخلی و 1000 مترمربع آن هم به شرکت‌هاى خارجى اختصاص داده شده است.

این مقام مسئول در برگزاری نمایشگاه امسال چاپ و بسته‌بندی توضیحاتی هم درباره برخی از مشکلات پیش روی برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ، بسته‌بندی و ماشین آلات وابسته، ارائه کرد و در عین حال گفت: با وجود فضاى تبلیغى ناشى از تحریم‌ها و رکود حاکم بر بازار، برگزاری این نمایشگاه با استقبال قابل توجه شرکت کنندگان داخلى و خارجى همراه شده است.

میرمیری یکی از دلایل کاهش مشارکت شرکت‌های خارجی در نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ را مشکلات ناشی از انتقال ارز عنوان کرد و افزود: با این وجود حضور و مشارکت شرکت‌های داخلی برای تصاحب بازار و تسلط بر سهم کشورهای خارجی بر بازار چاپ افزایش قابل توجهی یافته است.

کد مطلب 1767815

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