نمایشگاه تصویری سوره واقعه در تایباد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه تصویری سوره واقعه، به همت دفتر توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تایباد به مدت 5 روز در این شهر برگزار شد.

حمزه آزاد رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این نمایشگاه را از جمله نمایشگاه های زیبا و تأثیرگذاری در عرصه هنر دانست و افزود: "در این نمایشگاه بیش از 30 تابلو نقاشی از آثار هنرمندان کشوری و خراسانی روزهای یکشنبه و دوشنبه در محل دانشگاه پیام نور و از روز سه شنبه تا پنج شنبه در محل دانشگاه آزاد اسلامی (صبح و عصر ) در معرض دید در محل عموم مردم خواهد بود.

وی گفت: آثار این نمایشگاه برگرفته شده از آیات نورانی سوره مبارکه واقعه است که امیدواریم مورد توجه و عنایت همشهریان خصوصاً نسل جوان قرار گیرد.

حضور خوشه صنعتی کفش مشهد با 2500 مدل متنوع در نمایشگاه اصفهان

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: خوشه صنعتی کفش مشهد با حضور15 برند مطرح با 2500 مدل متنوع در غرفه مشترکی به مساحت 240مترمربع در نخستین نمایشگاه تخصصی کفش و صنایع وابسته اصفهان حضور یافت.

مسعود مهدیزاده مهدیزاده اظهار داشت: خوشه صنعتی کفش مشهد حدود300 عضو و حمایت شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی حدود یک سال پیش فعالیت جدی و سازمان یافته خود را آغاز کرده و با توجه به الگوی توسعه خوشه ای تاکنون اقدام های فراوانی در این باره انجام شده است

داوری سوگواره لحظه های عاشورایی توسط شیخ طادی و گوهری

دبیر چهارمین سوگواره لحظه های عاشورایی از داوری آثار بخش فیلم و فیلم نامه چهارمین سوگواره لحظه های عاشورایی توسط پرویز شیخ طادی در بخش فیلم و محمد رضا گوهری داوری بخش فیلم نامه خبر داد.

به گزارش ستاد خبری چهارمین سوگواره لحظه های عاشورایی، مسعود زارعیان، دبیر چهارمین سوگواره لحظه های عاشورایی اظهار کرد: داوری آثار بخش فیلم و فیلم نامه توسط چهره های شاخص سینمای کشور انجام می شود.

وی به داوران بخش فیلم این دوره از سوگواره اشاره کرد وگفت: رسول صدرعاملی، پرویز شیخ طادی، محمد علی فارسی، مستند ساز و تهیه کننده داوری بخش فیلم چهارمین سوگواره لحظه های عاشورایی را به عهده دارند.

150 شرکت داخلی در ساخت تجهیزات پالایشگاه خانگیران توانمند شدند

رئیس کمیته خود کفایی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد از توانمند سازی 150 شرکت داخلی در ساخت تجهیزات پالایشگاهی توسط این شرکت خبر داد.

محمد یوسفیان اظهارکرد: از بدو تاسیس پالایشگاه گاز خانگیران، بحث خودکفایی در این شرکت نهادینه شده است و در طی سال های اخیر توجه جدی به شرکت های توانمند داخلی در ساخت قطعات مورد نیاز صنعت نفت و گاز شده است.

وی با اشاره به پیشرفت متخصصان این شرکت در تامین قطعات مورد نیاز صنعت نفت و گاز اظهارداشت: در همین راستا و با هدف استفاده از توان شرکت های توانمند داخلی، تعداد 150 شرکت داخلی توسط پالایشگاه خانگیران شناسایی و توانمند شده اند.

"کودکان سرزمین مهر" میهمان نگارخانه رضوان مشهد شد

نمایشگاه گروهی نقاشی "کودکان سرزمین مهر" در نگارخانه رضوان وابسته به موسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی برپا شد.

در این نمایشگاه که زیر نظر گروه نقاشان سرزمین مهر برگزار شده است، 120 اثر از 84 کودک هنرمند 2 تا 12 ساله به نمایش در آمده است.

این نمایشگاه تا 29 آذرماه دایر است و علاقه‌مندان می‌توانند همه روزه صبح و بعد از ظهر در ساعات 9 تا 12 و 16 تا 19 تا 29 آذر از این نمایشگاه بازدید کنند.