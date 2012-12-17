  1. حوزه و دانشگاه
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۹:۰۹

برگزاری جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی کشور

پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست شورای سیاستگذاری پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور با حضور دکتر آیتی معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود.

در این نشست که روز 29 آذرماه جاری در محل سالن اجتماعات معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت برگزار می شود شعار و موضوع ویژه جشنواره و همچنین زمانبندی مرحله دانشگاهی و کشوری این جشنواره به تصویب خواهد رسید.

در نشست سیاستگذاری پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی کشور، کلیات طرح تفصیلی مرحله نهایی جشنواره توسط معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ارائه و نحوه مشارکت نهادها، سازمانها و موسسات فرهنگی کشور مشخص خواهد شد.
 
میزبانی جشنواره پنجم را دانشگاه علوم پزشکی ارومیه عهده دار است.
