برگزاری جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست شورای سیاستگذاری پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور با حضور دکتر آیتی معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود.

در این نشست که روز 29 آذرماه جاری در محل سالن اجتماعات معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت برگزار می شود شعار و موضوع ویژه جشنواره و همچنین زمانبندی مرحله دانشگاهی و کشوری این جشنواره به تصویب خواهد رسید.

در نشست سیاستگذاری پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی کشور، کلیات طرح تفصیلی مرحله نهایی جشنواره توسط معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ارائه و نحوه مشارکت نهادها، سازمانها و موسسات فرهنگی کشور مشخص خواهد شد.

میزبانی جشنواره پنجم را دانشگاه علوم پزشکی ارومیه عهده دار است.