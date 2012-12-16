پرداخت 2.3 میلیارد دلار به واردکنندگان دارو/ پاسخ بانک مرکزی به منتقدان

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: نرخ ارز در تاریخ 6/11/1390 بر اساس سیاست های ارزی کشور در نرخ 12260 ریال یکسان سازی شد به طوری که از تاریخ 6/11/90 تا تاریخ 18/4/1391 تامین کلیه نیازهای ارزی وارداتی حدود 7200 کالا به نرخ مرجع (12260 ریال ) بر اساس ثبت سفارش های کالایی وزارت صنعت, معدن و تجارت انجام پذیرفته است.

به گفته صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور، واردات دارو‌ و اقلام دارویی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و طی دوره یادشده ، بانک مرکزی فروش عمومی ارز به بانک ها داشته ، به طوری که از ابتدای سال 1391 تا 30/5/1391 حدود 893 میلیون دلار بابت واردات دارو و اقلام دارویی توسط بانک های کشور پرداخت شده است.

وی تاکید کرد: همان‌طور که قبلا اطلاع رسانی شد، بانک مرکزی نیز از ابتدای سال تا تاریخ22/9/1391 معادل4/1 میلیارد دلار جهت واردات دارو و اقلام دارویی مطابق با تعاملات سازنده با معاونت دارویی وزارت بهداشت به شرکت های دارویی پرداخت نموده است.



کریمی ادامه داد: بر این اساس، کل ارز پرداختی توسط بانک مرکزی(1.4 میلیارد دلار) و بانکهای کشور( 893 میلیارد دلار) و در نه ماهه سال جاری جهت واردات دارو و اقلام دارویی حدود 3/2 میلیارد دلار برآورده می شود که حدود 28 درصد نسبت به نه ماهه سال 1390 رشد نشان می دهد.



وی خاطر نشان کرد: هماهنگی و توافقات لازم جهت پوشش نیازهای ارزی دارویی تا پایان سال انجام شده است و پیش بینی می شود ارز پرداختی به دارو با توجه به عملکرد نه ماهه سال جاری به 3/3 میلیارد دلار در پایان سال 1391 برسد که حدود 39 درصد رشد نسبت به سال 1390 خواهد داشت. یادآور می شود میزان واردات دارو و اقلام دارویی در سال 1390 معادل 4/2 میلیارد دلار بوده است.



سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور همچنین گفت: با توجه به تعامل و همکاری نزدیک و سازنده بین معاونت دارویی وزارت بهداشت و بانک مرکزی، طی 40 روز اخیر حدود 400 میلیون دلار جهت واردات دارو و اقلام دارویی توسط بانک مرکزی اختصاص یافته است.



کریمی خاطر نشان کرد: آمار و اطلاعات مزبور حاکی از آن است که خوشبختانه سیستم بانکی (بانک مرکزی و بانک های کشور) توانسته اند عملکرد خوبی در تامین نیازهای دارویی در کشور داشته باشند و اگر مشکلاتی در صنعت و یا بخش داروی کشور وجود دارد، به تامین ارز مربوط نمی شود بلکه به سایر حوزه ها، به ویژه امور کنترل و نظارت بر واردات و توزیع دارو در کشور مربوط است.



وی افزود: متخصص گروه های کالایی وزارت صنعت ، معدن و تجارت بوده و شبکه بانکی براساس ثبت سفارش های انجام یافته نسبت به تامین ارز مطابق با مقررات عمومی کشور و قوانین پولی ، بانکی و ارزی اقدام می نمایند.



کریمی در ادامه گفت: با توجه به تصمیمات ارزی در کشور و ارسال نامه های وزارت بهداشت از شهریورماه سال جاری به بانک مرکزی ، اختصاص ارز به امر واردات دارو از شهریور ماه تاکنون رشد چشمگیری داشته است به طوری که عمده 1.4 میلیارد دلار ارز فروش رفته توسط بانک مرکزی مربوط به عملکرد ماه های اخیر است.

وی در پایان اظهارداشت: موارد یادشده به نرخ مرجع تامین شده است. ابتدا برخی اقلام غیردارویی و تجهیزات پزشکی مر بوط به گروه دوم کالایی به نرخ مبادله ای از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور نیز تامین شده است که سبب افزایش عملکرد نه ماهه واردات برای گروه دوم کالایی خواهد شد.