به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن واحدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در این مراسم؛ دفتر فنی را بازوی توانمند حوزه معاونت عمرانی دانست و اظهار کرد: مهمترین وظیفه شورای فنی، حرکت در راستای تخصصی شدن اجرای پروژه ها و دست یابی به نظام فنی، اجرایی کارها است.

وی افزود: نظارت بر نحوه عملکرد پیمانکاران، مجریان و انبوه سازان و رعایت استانداردهای لازم در اجرا، از سوی آنان از طریق استقرار ناظر عالی یا نظارت دوره ای نیز بر عهده دفتر فنی استانداری می باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: توجه به مهندسی ارزش و استفاده بهینه از منابع موجود در حوزه های عمرانی از جمله موارد حائز اهمیت در این حوزه است.

واحدی همچنین براستفاده از مصالح ساختمانی مقاوم و منطبق بر فناوری های نوین تاکید کرد.

وی در ادامه، احیای بافت های فرسوده، ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی و همچنین توسعه متوازن و همه جانبه روستاها را از جمله اولویت های حوزه عمرانی استان برشمرد.

گفتنی است در این مراسم محسن کوهی، به عنوان مدیرکل جدید دفتر فنی استانداری خراسان رضوی معرفی شد.