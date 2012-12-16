به گزارش خبرگزاری مهر، رضا یوسف وند افزود: این مسابقات به طور همزمان روزهای 26 و 27 آذرماه در واحدهای دانشگاه پیام نور استان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه مسابقات قرآن در سه رشته قرائت، ترتیل و حفظ قرآن برگزار می شود، عنوان کرد: هدف از برگزاری این مسابقات پربار کردن اوقات فراغت دانشجویان، ترویج فرهنگ قرآنی و معارف اسلامی در دانشگاه ها و ایجاد دانشگاه اسلامی است.

یوسف وند افزود: تمسک به قرآن و عترت از بزرگترین نیازهای جوانان و دانشجویان است.

رییس دانشگاه پیام نور استان با بیان اینکه تمسک به قرآن کریم در جامعه باید روز به روز گسترش یابد، اظهار داشت: تمسک اقشار مختلف جامعه به ویژه دانشجویان و جوانان به قرآن کریم و عترت روح معنویت را در جامعه افزایش می‌دهد.

بزرگداشت سالروز وحدت حوزه و دانشگاه در دانشگاه پیام نور یاسوج برگزار می شود

رئیس دانشگاه پیام نور یاسوج گفت: مراسم بزرگداشت سالروز وحدت حوزه و دانشگاه در این دانشگاه برگزار می شود.

ادریس رحیمی کیا افزود: در این مراسم آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی از اساتید برجسته حوزه علمیه قم به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

وی بیان داشت: این گردهمایی با موضوع جوان دینی، جوان سیاسی روز دوشنبه برگزار می شود.

رحیمی کیا با اشاره به سالروز شهادت شهید مفتح اظهار داشت: هدف از برگزاری این گردهمایی یادآوری مجاهدت‌ها و مبارزات علما و اندیشمندان در حوزه‌های علمیه و محیط‌های دانشگاهی است.

وی بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران نماد باشکوهی از وحدت حوزه و دانشگاه است.

توسعه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد ضرورت دارد

رئیس دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد گفت: افزایش تعداد داوطلبان شرکت کننده در دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد ضرورت توسعه تحصیلات تکمیلی در این استان را دو چندان می کند.

رضا یوسف وند اظهار داشت: سه هزار و 114 نفر در سه حوزه بویراحمد، کهگیلویه و گچساران و در دو نوبت صبح و عصر در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد به رقابت علمی پرداختند.

وی افزود: این تعداد نسبت به داوطلبان آزمون فراگیر سال گذشته 60 درصد افزایش داشته است.

یوسف وند از اعلام اسامی پذیرفته شدگان کنکور فراگیر در هفته اول بهمن ماه امسال خبر داد و افزود: پذیرفته شدگان در صورت ارائه مدرک تحصیلی قبلی خود در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری ثبت نام می شوند.

وی تصریح کرد: کسانی که موفق به اخذ مدرک قبلی خود شوند، در صورت پذیرفته شدن در نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل خواهند شد.