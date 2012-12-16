تبادل 12 میلیارد کیلووات برق با کشورهای همسایه‌

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون حایری درباره آخرین وضعیت تبادلات برقی ایران با کشورهای مختلف جهان، گفت: هم اکنون ایران با تمامی کشورهایی که دارای مرز مشترک خاکی بوده انرژی الکتریکی مبادله می کند.

مدیرعامل شرکت توانیر از راه اندازی خطوط دریایی برق با کشورهای مختلف همسایه خبر داد و افزود: برنامه ریزی‌هایی به منظور تبادل 12.3 میلیارد کیلووات ساعت انرژی با کشورهای همسایه در سالجاری در دستور کار قرار دارد.

به گفته این مقام مسئول جمهوری اسلامی ایران درصدد تبادل انرژی با کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان است.

وی با یادآوری اینکه مهمترین شاخص کیفی برق تولیدی کنترل فرکانس است، تصریح کرد: در حال حاضر صنعت برق ایران در بحث کنترل فرکانس در حد کشورهای اروپایی بوده و از سال گذشته از سامانه کنترل لحظه ای که جزو فناوری‌های پیشرفته بوده برای کنترل فرکانس برق استفاده شده است.

حائری با بیان اینکه هوشمند سازی در صنعت برق باید ویژگی‌هایی همچون رشد اقتصادی، امنیت انرژی و حفاظت محیط زیست را به همراه داشته باشد، بیان کرد: از این رو باید همکاری‌های صنعت و دانشگاه برای تولید فنآوری‌های نوین افزایش یابد.