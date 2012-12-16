منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای کرج هم اکنون مه آلود و دمای آن منفی یک و هوا آرام است.
وی ادامه داد: هوای کرج طی 24 ساعت آینده ابری همراه با بارش برف گاهی وزش باد در بعضی ساعات مه آلود خواهد بود که بیشینه دما یک و کمینه دما منفی چهار خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان البرز افزود: هوای هشتگرد نیز هم اکنون مه آلود و دمای آن منفی 2 و هوا آرام است.
رحمانیان تصریح کرد: هوای هشتگرد طی 24 ساعت آینده ابری همراه با بارش برف گاهی وزش باد در بعضی ساعات مه آلود و بیشینه دما صفر و کمینه دما منفی 5 خواهد بود.
مدیر کل هواشناسی استان البرز گفت: هوای طالقان نیز هم اکنون با بارش برف همراه است که دمای آن تا منفی 10 درجه می رسد.
رحمانیان در گفتگو با مهر:
بارش برف در کرج تا فردا ادامه دارد/دما به منفی چهار درجه می رسد
کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی استان البرز گفت: بارش برف تا 24 ساعت آینده در کرج ادامه دارد.
منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای کرج هم اکنون مه آلود و دمای آن منفی یک و هوا آرام است.
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