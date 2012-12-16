علامه بهلول گنابادی نماد فرهنگی شهرستان گناباد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری که با اعضای بنیاد ملی بهلول در محل حوزه علمیه گناباد برگزار شد اظهار داشت: قاعده ای وجود دارد که به شخصیتهای بزرگ در دوران حیاتشان کمتر می پردازیم و بعد از حیات نیز با یک فاصله تاریخی به سراغشان می رویم به عنوان مثال مرحوم مدرس نیم قرن بعد از شهادتشان مورد توجه قرار می گیرند.

صفایی تصریح کرد: در آموزه های اسلامی علامه بهلول دارای اندیشه است و پیام مقام معظم رهبری گویاترین سند برای معرفی این شخصیت بزرگ است.

وی گفت: بنیاد ملی بهلول برای نشر آثار و معرفی این شخصیت بزرگ تلاشهای زیاد و در خور شایسته ای انجام داده است.

صفایی بیان داشت: با توجه به گستره خدمات علامه بهلول گنابادی در نقاط مختلف جهان اسلام کار رسانه ای برای نشان دادن شخصیت علامه بسیار می تواند موثر باشد و نشر آن جایگاه بسیار رفیعی دارد.

امام جمعه گناباد نیز در ادامه گفت: مناسبتهایی مثل سالگرد تولد و رحلت شخصیتی چون علامه بهلول گنابادی یادآوری برای مطرح کردن ایشان در اذهان عمومی است چون بشر غفلتهای فراوانی دارد و ممکن است علی رغم بزرگی شخصیت ایشان غفلتهایی صورت گیرد.

حجت الاسلام حسن صادقی نسب افزود: علامه بهلول گنابادی مظهر ویژگیهایی است که این ویژگیها در اسلام معیار ارزش انسان است.

وی ادامه داد: ویژگیهایی چون عرفا، خدمت به خلق، عبادت، ساده زیستی، تلاش خستگی ناپذیر و ... ایشان می تواند برای جامعه ما الگو باشد.

وی افزود: علامه بهلول در شرایط بسیار نامساعد دوران رضاخان به گونه ای فعالیت می کرد که هر کس ایشان را ملاقات کرده بود مجذوب وی می شد.

صادقی گفت: برگزاری همایش ملی بهلول، تشکیل بنیاد ملی علامه بهلول و چاپ دیوان اشعار علامه مبتنی بر 20 هزار بیت شعراز جمله فعالیتهای بنیاد ملی بهلول بوده است.

وی تصریح کرد: هدف از تاسیس این بنیاد این است که ارزشهایی که علامه بهلول گنابادی با آن زندگی می کرد الگو شود و از مهمترین راههای آن رسانه ای شدن این شخصیت بزرگ است.