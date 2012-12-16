بهزاد ساطعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با توجه به تغییر رشتههای تحصیلی در هنرستانهای کار و دانش کتب مدونی برای این رشتهها وجود ندارد، اظهار داشت: در حال حاضر در سطح کشور در شاخه کار و دانش حدود 248 رشته تحصیلی وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه در شاخه کار و دانش فرصتی برای تألیف کتب مدون برای برخی از رشتههای تحصیلی وجود ندارد، اضافه کرد: در حال حاضر حدود 28 هزار دانشآموز در سطح هنرستانهای کار و دانش موجود در سطح استان مشغول به تحصیل هستند.
مسئول کار و دانش آموزش و پرورش استان اصفهان بیان داشت: رشتههای تحصیلی موجود در هنرستانهای کار و دانش هر سه سال یک بار تغییر میکند و بهروزرسانی رشتههای تحصیلی در این هنرستانها از برنامههای آموزش و پرورش است.
وی با بیان اینکه رشتههای متنوع و مختلفی در شاخه کار و دانش وجود دارد، ادامه داد: با توجه به متنوع بودن رشتههای تحصیلی در شاخه کار و دانش تحصیل دانشآموزان در این رشتهها بیشتر است.
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