آمریکا می خواهد سوریه به جنگ فرسایشی کشیده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله گفت: اوضاع کنونی در سوریه پیچیده است و هر کس گمان می کند که مخالفان می توانند بر اوضاع مسلط شوند، سخت در اشتباه هستند.

دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: درگیری کنونی میان نظام و مردم آن نیست و این توصیف اشتباهی است که این گونه تصور شود. در سوریه در حالی که مردم از نظام حمایت می کنند برخی گروههای مسلح مورد حمایت قدرتهای منطقه ای و بین المللی به رویارویی مسلح روی آورده اند.

دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: نظام سوریه از خود دفاع می کند اما گروههای مسلح به درگیری و خونریزی مشغول هستند. گروههای مسلح مردم را از بالای ساختمانهای بلند پرت می کنند، مردم را در برابر دوربین می کشند، جنایات جرمانا را رقم می زنند. اخلاق کجاست؟ ارسال خودورهای بمبگذاری شده و کشتن دانش آموزان وکارگران در راه بازگشت به منزلشان با اخلاق مغایرت دارد.

وی بیان کرد: هر کسی که از مسئولیت خود در گفتگوها در سوریه سر باز می زند به ادامه خونریزی ها در سوریه و درگیری های مسلحانه کمک می کنند. برخی قدرتهای منطقه ای از ادامه درگیری ها در سوریه بهره برداری می کنند.

نصرالله خطاب به القاعده گفت: برخی کشورهای اسلامی و غربی برای شما نقشه کشیده اند تا به سوریه بیایید و شما را در دام بیندازند.

وی افزود: آمریکا نمی خواهد که موضوع سوریه تمام شود تا سوریه دچار جنگ فرسایشی شود. قلب ما درباره هر کس که در سوریه کشته می شود به درد می آید و این به احساسات ما بر می گردد.

نصرالله بیان کرد: هر کس که مانع گفتگوهای سیاسی در سوریه است جنایتکار است و مسئولیت کشته شدن مردم را برعهده دارد. همه باید به مسئولیت خود درباره نتیجه دادن گفتگوها توجه کنند.