استعدادیابی در ورزش شهرضا جایگاه مناسبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کمالیان ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: غنی سازی اوقات فراغت جوانان یکی از مباحثی است که پس از ایجاد وزارت ورزش و جوانان سیاست گزاری های شایسته‌ای در راستای آن انجام گرفته است.

وی ادامه داد: از آنجایی که نیازهای جوانان از گستردگی و حساسیت بالایی برخوردار است، فعالیت‌های مجموعه وزارت ورزش و جوانان در جهت دست یابی به اهداف زیر بنایی در این حوزه ترسیم و اجرایی شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرضا با اشاره به تدوین سیاست راهبردی ورزش شهرضا در سال جاری بر مبنای اهداف میان مدت گفت: ارتقای سطح سلامتی مردم با تبیین جایگاه فاخر ورزش در سطوح مختلف جامعه، ارتقای جایگاه ورزش شهرضا در سطح استان اصفهان، ترویج ارزش‌های ایرانی - اسلامی با استفاده از ظرفیت‌های بزرگ حوزه ورزش، توسعه اماکن ورزشی سرپوشیده و روباز و تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی شهرستان جزو مهم‌ترین برنامه‌های تدوین شده در قالب این سیاست راهبردی به شمار می‌رود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح جایگاه ورزش شهرضا در سطح استان اصفهان گفت: مجموع شهرستان‌های اصفهان، کاشان، نجف آباد، فلاورجان، مبارکه، زرین شهر، شاهین شهر و شهرضا جزو شهرستان‌های منطقه یک در حوزه ورزش قرار گرفته‌اند وبر اساس ارزیابی های انجام گرفته شهرضا در رتبه هفتم این مجموعه قرار دارد.

کمالیان با اشاره به جایگاه فاخر ورزش فوتبال در سطح شهرستان شهرضا گفت: در حال حاضر لیگ فوتبال شهرضا به عنوان منظم‌ترین لیگ استان اصفهان مطرح است و با توجه به برگزاری حدود چهارصد مسابقه در طول سال، دست‌یابی به این امر حاکی از برنامه ریزی و سیاست گزاری مناسب در این حوزه است.

وی اضافه کرد: از آنجایی که‌ تیم‌های فوتبال در شهرضا از حامیان مالی برخوردار نیستند و از سوی دیگر این رشته به عنوان یک رشته ورزشی خاص و پر طرفدار مطرح است باید سیاست گزاری ها در راستای ایجاد بستر سازی مناسب در این حوزه باشد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرضا با اشاره به عملکرد برجسته هئیت های ورزشی شهرستان شهرضا در زمینه استعداد یابی و حمایت از نخبگان برتر ورزشی گفت: در حال حاضر در سطح هئیت های از قبیل هئیت فوتبال، تکواندو و ورزش باستانی با ایجاد بستر مناسب زمینه رشد و تعالی بسیاری از استعدادهای برتر ورزشی شهرستان و معرفی این افراد به تیم‌های برجسته استانی و کشوری مهیا شده است.

وی یاد آور شد: در حالی که طرح احداث ورزشگاه قدس شهرضا بیش از 17 سال به طول انجامیده است انتظار داریم با اتخاذ سیاست‌های سازنده زمینه افتتاح فاز نخست این مجموعه در آینده نزدیک ایجاد شود.

کمالیان با تشریح نقش سازنده خیرین در حوزه ورزش گفت: در حال حاضر مجمع خیرین ورزش در سطح بسیاری از شهرهای کشور تشکیل شده است و امیدواریم زمینه استفاده از این ظرفیت بزرگ در شهرضا مهیا شود.