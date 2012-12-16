به گزارش خبرگزاری مهر، رییس حوزه هنری استان کرمان اظهار داشت صدابرداری آلبوم موسیقی خطبه‌خوان رستاخیز توسط پیروز ارجمند آهنگساز این آلبوم، با خوانندگی امیرحسین مدرس، علی‌رضا وکیلی‌منش و محمدرضا ابراهیمی در استودیو پژواک در حال انجام است.

عباس سالاری افزود: نوازندگان این اثر از هنرمندان برجسته کشورهای ایران، عراق و تونس هستند و بهنام صبوحی به عنوان همکار آهنگساز و ناظر ضبط این اثر با پیروز ارجمند همکاری می‌کند همچنین محمدحسین کاظم‌زاده اشعار این مجموعه را براساس خطبه امام‌سجاد (ع) در شام سروده است.

رییس حوزه هنری کرمان افزود این آلبوم به همراه کتاب حاوی اشعار این اثر موسیقایی در یک مجموعه نفیس بزودی منتشر می‌شود.

فیلم داستانی “روز سوم” به نویسندگی و کارگردانی مژگان خرم‌روز کلید خورد

"روز سوم” روایتگر فردی به‌نام حمید است که به همراه همسرش نور در محله‌ متوسط شهر زندگی می‌کند حمید به واسطه مصرف مواد‌مخدر دچار اختلالات روانی شده و موجب آزار و اذیت همسرش می‌شود و ...

در فیلم “روز سوم” امید کمساری، حسین اشرفی، امید قطبی و شعله کوهستانی به ایفای نقش می‌پردازند.

محمدرضا ترشیزی به عنوان تصویربردار و نصرالله راستین به عنوان تهیه‌کننده در تولید فیلم یادشده با کارگردان فیلم همکاری می‌کنند.



فیلم ‌قاصد در سینما اندیشه حوزه هنری استان کرمان اکران می شود



طبق روال نمایش هفتگی فیلم‌های دفاع‌مقدس در سینما اندیشه کرمان، فیلم «قاصد» ساخته‌ محمد کاسبی، چهارشنبه هفته جاری ساعت 16 در سینما اندیشه حوزه هنری نمایش داده خواهد ‌‌شد.

علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به حوزه هنری کرمان مراجعه کنند.

این فیلم جزو آثار دفاع مقدس است و نگاهی متفاوت به دوران جنگ تحمیلی و تحولات آن دارد.

چهاردهمین جلسه‌ کارگاه داستان واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان کرمان برگزار شد



چهاردهمین جلسه‌ این کارگاه آموزشی با حضور مسئول کارگاه و اعضا، در محل کارگاه‌های حوزه هنری کرمان برگزار گردید.

موضوع این جلسه پیرنگ داستان بود که محمدعلی ملازاده مسئول کارگاه یادشده، در این زمینه مطالبی را عنوان کرد.

بررسی داستان‌های چند تن از اعضای کارگاه، بخش دیگری از جلسه‌ی چهاردهم بود.

هم‌چنین در این جلسه اعلام شد؛ جشنواره‌ فصلی اعضای کارگاه داستان واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان کرمان، اواخر دی‌ماه برگزار خواهد شد.

گفتنی است؛ کارگاه داستان واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان کرمان، دوشنبه‌ هر هفته از ساعت 16 تا 30/17 در محل کارگاه‌های این حوزه هنری برگزار می شود.

تولید "روز تولد"

انیمیشن روز تولد در حوزه هنری استان کرمان، تولید شد.



فیلم کوتاه پویانمایی روز تولد در واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان کرمان تولید شد.

پیرمردی قصد دارد از سرای سالمندان فرار کند اما نمی‌تواند، تا اینکه روزی بالاخره به آرزوی خود می‌رسد و...

این فیلم با موضوع روابط خانوادگی و تحکیم بنیاد خانواده به نویسندگی و کارگردانی احسان شعبانیان، انیمیت و کامپوزیت سجاد شعبانیان و به تهیه‌کنندگی عباس سالاری با مدت زمان 12 دقیقه تولید شده است.



