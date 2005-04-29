جوايز همايش خرد ورزان بايد به عنوان پشتوانه پژوهشي افراد برتر به آنها اهدا شود

دكتر زلفي گل در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود : در روز داوري همايش سه ايراد از سوي كميته داوري به همايش گرفته شد. در حال حاضر سعي بر اين است تا اين اشكالات رفع شود.

وي تصريح كرد : نظر كميته داوري بر اين بود كه بايد يك آيين نامه كامل و مدون وجود داشته باشد تا افراد شايسته و برتر بر اساس آن انتخاب شوند. همچنين تبليغات و فراخوان همايش خرد ورزان بايد در سطح وسيع تر و در تمام دانشگاه هاي كشور انجام شود.

دبير همايش خرد ورزان در ادامه افزود : هيئت داوران همايش تاكيد زيادي بر اين موضوع داشتند كه جوايز همايش بايد به صورت پشتوانه پژوهشي افراد برتر به آنها اهدا شود تا بدين وسيله پژوهش در كشور توسعه يابد.

وي خاطر نشان كرد: در حال حاضر انتخاب افراد برتر به تعويق افتاده است و از جمع داوران 6 نفر نوشتن آيين نامه جديد را به عهده گرفتند.

دكتر زلفي گل افزود: اعضاي هيئت داوران از 10 دانشمند برتر ISI، روساي چندين دانشگاه، روساي چندين انجمن علمي دانشگاه و تعدادي از پزشكان تشكيل شده است.