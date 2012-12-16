تردد در محورهای مواصلاتی شهرستان میامی جریان دارد

احمدقاضی، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه طی چند روزگذشته در این شهرستان از جمله بخش کالپوش شاهد قابل توجه برف بوده ایم، ادامه داد: درحال حاضر به همت دستگاه های ذیربط خصوصا راهداران اداره راه و ترابری شهرستان تمام راه های مواصلاتی این شهرستان باز است.

وی با اشاره به برف گیر بودن محورهای مواصلاتی بخش کالپوش گفت: تمامی این محورها هم چنان برای مسافران باز است و الحمدالله هیچ مشکلی تاکنون وجود نداشته است.

فرماندار شهرستان میامی از آمادگی کامل تمام اکیپ های راهداری و امداد و نجات در این شهرستان خبر داد و تاکید کرد: راه های این شهرستان با تمام امکانات موجود در کنترل این اکیپ ها است.

قاضی در خاتمه اظهار داشت: هم اکنون هوای بخش کالپوش که نسبت به دیگر نقاط این شهرستان از بارندگی بیشتری روبه رو بوده است، طی پیش بینی های هواشناسی نیز تا فردا شاهد بارندگی قابل توجهی خواهد بود.