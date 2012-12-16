کمیته تدوین و نشر بزرگداشت 10هزار شهید مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران روز یکشنبه در نخستین جلسه کمیته تدوین و نشر اجلاسیه بزرگداشت ده هزار شهید مازندران اظهار داشت: تدوین و انتشار خاطرات شهدا و دستاوردهای دفاع مقدس در مازندران در قالب مکتوب و مجازی مهم ترین هدف این کمیته است.

دبیر کمیته تدوین و نشریه اجلاسیه بزرگداشت ده هزار شهید مازندران، بر لزوم برگزاری گردهم آیی نویسندگان دفاع مقدس تاکید کرد.

ابراهیمی گفت: از ظرفیت های این نویسندگان برای انتشار کتاب های دفاع مقدس و تحقق اهداف این کمیته باید بهره گرفته شود.

وی از دستگاه های عضو این کمیته خواست تا فارغ از مؤلفه های اداری برنامه ریزی برای معرفی هرچه بیشتر شهدای دفاع مقدس را به جامعه امروز، اساس فعالیتهای خود قرار دهند.

ابراهیمی با اشاره به توانمندی نویسندگان مازندرانی در نگارش کتاب های دفاع مقدس افزود: تاکنون آثار ارزشمندی باموضوع دفاع مقدس توسط نویسندگان مازندران منتشر شده که بیانگر قابلیت های حوزه نشر استان در ترویج فرهنگ دفاع مقدس است.

وی اظهار داشت: هم اکنون دستگاه های فرهنگی و اجرایی استان، کتاب های متعددی را با موضوع دفاع مقدس منتشر کرده که انسجام بخشی به روند تولید این آثار ضروری است.