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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۳۱

انتصاب‌های جدید در حوزه هنری؛

شاه‌آبادی قائم مقام معاون هنری شد/ سرشار به حوزه هنری تهران می‌رود

شاه‌آبادی قائم مقام معاون هنری شد/ سرشار به حوزه هنری تهران می‌رود

حمیدرضا شاه‌آبادی به عنوان قائم مقام معاون هنری حوزه هنری و محمد سرشار به عنوان رئیس حوزه هنری استان تهران منصوب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شاه آبادی طی حکمی از سوی محسن مومنی رئیس حوزه هنری  به عنوان قائم مقام معاون هنری حوزه هنری و مشاور مومنی منصوب شد.

همچنین در تغییراتی که امروز در حوزه هنری اتفاق افتاد، استعفای فاضل نظری از مدیریت حوزه هنری استان تهران پذیرفته و محمد سرشار به جای منصوب شده است. این حکم نیز به امضای محسن مومنی شریف رسیده است.

حکم این انتصاب‌ها فردا 27 آذر ماه به طور رسمی اعلام می شود.

حمیدرضا شاه آبادی سال گذشته از سوی مدیریت حوزه هنری به عنوان مدیر تولید این مرکز نیز انتخاب شده بود.

محمد سرشار نویسنده در کارنامه مدیریتی خود چند سال حضور در کانون اندیشه جوان را دارد.

کد مطلب 1767858

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