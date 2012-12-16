ایران بدون چشمداشت به فلسطین کمک می کند/کار اسرائیل تمام است

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه درباره غزه گفت : هیئتی از جریان چهارده مارس به نوار غزه رفته است تا به مناسبت پیروزی مقاومت فلسطین به آنها تبریک بگوید. من از این بابت خوشحال شدم و این موضوع خوبی است و من آنها را تشویق به رفتن به غزه می کنم.

وی بیان کرد: برخی از افرادی که به غزه رفته بودند، هنگام بازگشت اعلام کردند که از وجبی از خاک فلسطین کوتاه نمی آییم، این عالی است.

نصرالله گفت: فرود آمدن سه موشک به تل آویو، مسئولان اسرائیلی را به پناهگاه کشاند. اسرائیل شکست خورد و به دنبال چاره جویی برآمد و این نشان می دهد که حوادث سال 2006، 2009 و 2012 اتفاقی نبوده است.

دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: اسرائیل زورگو و ترسناک برای همیشه تمام شد. روند فروپاشی اسرائیل از سال 2000 هنگامی که خروج ذلت باری از لبنان داشت آغاز شد و این میخی بر تابوت اسرائیل بود.

وی گفت : پس از جنگ غزه و در هنگام جنگ بحثهای فراوانی شد که حماس از ایران جدا شده و به آغوش عربی بازگشته است این درست نیست. ایران به وظیفه اعتقادی خود عمل کرده است و همه چیز روند طبیعی خود را دارد.

دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: ظرف سی سال گذشته، ایران کمکهای بدون منت و بدون هرگونه چشمداشت در اختیار فلسطین قرار داده است و هرگز انتظار تشکر نداشته است. ایران به وظایف خود در غزه عمل کرده است.

نصرالله گفت : اگر کشورهای عربی به غزه پول و سلاح و موشک بدهند و آنها را آموزش دهند و تجارب نظامی خود را به آنها منتقل کنند، ما پشت سر آنها حرکت می کنیم، همه آنچه ایران می خواهد این است که فلسطینی ها سرزمین خود را پس بگیرند نه چیز دیگر.

وی افزود: چه کسی می خواهد پرچم مقاومت را حمل کند؟ آیا مصر می خواهد پرچمدار باشد در این صورت ما به آنها می گوییم که با شما و پشت سر شما به خاطر فلسطین حرکت می کنیم.