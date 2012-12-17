حفظ نظام وظیفه بسیجیان بیداردل است

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا ملاقادر قادری در جمع تعدادی ازبسیجیان ادارات شهرستان جوانرود در یادمان شهدای شهر پاوه گفت: حفظ نظام و پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن، وظیفه مسئولان و بیداردلان همیشه در صحنه بسیج است‌.

وی افزود: واقعه سال 58 پاوه نشان داد که با اتحاد و همدلی می‌توان در برابر هرگونه تجاوز و هجمه دشمن مقاومت و ایستادگی کرد‌.

قادری لطف خدا‌، پیام تاریخی امام (ره) و وجود شهید چمران را از عوامل موثر در آزاد‌سازی پاوه از وجود ضد‌انقلاب و دشمنان این نظام دانست و افزود‌: عشایر این منطقه همیشه و در همه حال پشتیبان این انقلاب بوده و با نثار جان خود نشان داده‌اند که به آرمان‌های امام و رهبری ایران اسلامی پایبند هستند و در محاصره شهر پاوه در سال 58 نمونه‌ای از رشادت‌، ایثار و از خود‌گذشتگی مردم و بسیجیان این منطقه را به رخ دشمنان و ضد‌انقلاب کشیدند‌.

امام جمعه پاوه تاکید کرد: باید با اتحاد، همدلی و شکر خداوند متعال به‌خاطر امنیت و آسایشی که در ایران اسلامی است از مسئولان و دست‌اندرکاران نظام مقدس جمهوری اسلامی قدردانی کرد چراکه اگر به بیرون از مرزهای ایران اسلامی نگاهی بیندازیم کشورهای سلطه‌گر و حاکمان ظالم اطراف ما را گرفته اند اما ایران با درایت خوبی که رهبری عزیزمان دارد در امنیت کامل به‌سر می‌برد.

قادری خطاب به بسیجیان گفت: وظیفه همه آحاد مردم به‌ویژه بسیجیان است که در برابر هجمه‌های سنگین فرهنگی‌، اقتصادی و روانی دشمنان با هوشیاری کامل اتحاد را حفظ کنید چراکه دشمنان سعی می‌کنند با استفاده از این ابزارها غیرت و توان جوانان ما را هدف بگیرند، لذا وظیفه همه ما در این نبرد حفظ و تقویت اعتقادات، باورهای دینی، هویت و فرهنگ اصیل اسلامی است.

گفتنی است؛ تعدادی از بسیجیان ادارات شهرستان جوانرود برای بازدید از یادمان پاوه و دیدار با امام جمعه این شهرستان وارد این شهر شده و سپس با قرائت فاتحه یاد و خاطره شهدای گمنام شهر پاوه را گرامی داشتند.

یادواره شهدای حوزه امام حسن(ع) ناحیه هرسین برگزار شد

یادواره شهدای حوزه کارگری و کارمندی امام حسن(ع) با حضور امام جمعه و فرمانده سپاه ناحیه هرسین در سالن الزهراء برگزار شد.

فرمانده سپاه ناحیه هرسین در یادواره شهدای حوزه کارمندی امام حسن (ع) ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدا، جوانان را به پیروی از راه شهیدان دعوت کرد.

غلامعلی یاربیگی گفت: صیانت از راه شهیدان همان چیزی است که جامعه بشری امروز بیش از هر روز دیگری نیازمند آن است، شهادت در راه خدا چیزی نیست که بتوان آن را با سنجش های بشری و انگیزه های مادی ارزیابی کرد.

همچنین حجت الاسلام باقری، امام جمعه شهرستان هرسین، نیز در این مراسم با اشاره به فرمایش حضرت امام (ره) گفت: از نثار جان و مال در راه خدا و اسلام و ملت مسلمان نهراسید که این شیوه پیغمبر عظیم الشان و اوصیاء و اولیاء آنان بوده و خون ما رنگین تر از خون شهدای کربلا نیست.

گفتنی است؛ این مراسم در سالن الزهرای شهرستان هرسین برگزار شد.



بالت: تبعیت از ولایت، خواست شهداست

فرمانده حوزه امام علی (ع) سپاه ناحیه سرپل ذهاب گفت: شهدا از آحاد افراد جامعه می‌خواهند که تا آخرین لحظه زندگی گوش به فرمان ولایت بوده و از فرامین و توصیه‌های ولایت فقیه تبعیت کنند.پ

"عسکر بالت" در دیدار شورای و بسیجیان حوزه امام علی (ع) با خانواده شهدا، با تجلیل از فرهنگ ایثار و شهادت و با تاکید بر ادامه دادن راه شهدا اظهار داشت: حضور در منزل شهدا تجدید با آرمان‌های شهداست.

فرمانده حوزه امام علی (ع) افزود: دیدار با خانواده‏‌های شهدا اثبات می‌کند که ما هنوز در راه شهدا مستحکم هستیم و خانواده‌های آنها را مانند خود آنها می‌دانیم.

وی با اشاره به جنگ نرم دشمن تاکید کرد: دشمنان اکنون که نتوانسته‌اند با جنگ سخت و نیمه سخت ما را از پا دربیاورند، سراغ جنگ نرم رفته‌اند.

بالت ادامه داد: دشمنان تفکر جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان را که نیروهای آماده برای دفاع هستند، هدف قرار داده‌اند و باید در این زمینه هوشیار باشیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم از راه شهدا منحرف نشویم، باید به وصیت‌نامه آنها مراجعه کنیم.

فرمانده حوزه امام علی (ع) افزود: شهدا در این وصیت‌نامه‌ها بر پیروی از ولایت و اسلام تاکید دارند و باید بدانیم که پیروی از ولایت به معنای گوش به سخن شهدا دادن و پیروی از راه آنان است.

وی تاکید کرد: شهدا از آحاد افراد جامعه می‌خواهند که تا آخرین لحظه زندگی گوش به فرمان ولایت بوده و از فرامین و توصیه‌های ولایت فقیه تبعیت کنند.

در این دیدار، از طرف بسیج حوزه امام علی (ع) لوح یادبود و هدیه‌ای به خانواده شهیدان طیاری فر، اکبری، ناصری و عزیزی اهدا شد.

کرمی: اجرای فریضه امر به معروف مستلزم آموزش شیوه های تذکر لسانی به آمران و ناهیان است

مسئول بسیج کارمندی ناحیه سرپلذهاب گفت: برای تحقق فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، باید شیوه های تذکر لسانی به آمران و ناهیان آموزش داده شود.

محمد حسن کرمی در جمع مسئولین امر به معروف و نهی از منکر پایگاه‌های مقاومت کارمندی اظهار داشت: برای توفیق در اجرای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر، علاوه بر ترویج و احیای فرهنگ پذیرش، باید شیوه های تذکر لسانی نیز به آمران و ناهیان آموزش داده شود.

مسئول بسیج کارمندی ناحیه سرپلذهاب معرفی فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را گام نخست برای تحقق تذکر لسانی دانست و بیان کرد: بیش از 300 آیه در قرآن کریم در خصوص امر به معروف و نهی از منکر آمده است، اما جامعه ای که تذکر نمی دهد جامعه نیست.

کرمی تنها فلسفه اجرای امر به معروف و نهی از منکر را ˈمحبتˈ عنوان کرد و گفت: اگر در جامعه گناهی دیده شود همه مردم باید در این خصوص تذکر دهند، اما این تذکر باید با محبت و نه با تخریب شخصیت مقابل همراه باشد.