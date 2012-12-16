غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر، حمایت از سرمایه گذاری را تنها راه پیشرفت و توسعه گرمسار دانست و اظهار داشت: امسال شرایط اقتصادی مطلوبی در بودجه نداریم، زیرا از بودجه 144هزار میلیارد تومانی کشور حدود 54 هزار میلیارد تومان کسری داریم.

وی ضمن بیان اینکه برای کمتر از 30 درصد پروژه های عمرانی تخصیص مالی قرار داده شده است، تصریح کرد: بطور میانگین 15 درصد این بودجه در بخش عمرانی هزینه شده است.

عدم توانایی دولت در انجام تعهدات عمرانی خود طی مدت زمان باقیمانده



عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس قانون بودجه سال91 کل کشور، دولت باید 397 هزار و 455 میلیارد ریال به طرح های عمرانی پرداخت کند که به نظر نمی آید در مدت زمان باقیمانده تا پایان سالجاری قادر باشد که اقدام قابل توجهی بعمل آورد.

کاتب با بیان اینکه، کندی روند اجرای پروژه های عمرانی سبب افزایش نگرانی مردم از توقف و معطل ماندن پروژه ها شده است، اظهار داشت: دولت باید برای این پروژه ها برنامه ریزی و به موقع اعتبارات آنها را پرداخت کند.

وی در خصوص عواقب ناشی از افت قابل توجه بودجه عمرانی، افزود: این امر تهدیدی بر فرصت های شغلی و فضای اشتغالزایی است زیرا رونق اجرای فعالیت های عمرانی موجب ایجاد فرصت های شغلی است.

تخصیص تسهیلات ارزان قیمت به دامداران و کشاورزان



نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان همچنین ضمن تاکید بر اینکه تخصیص تسهیلات ارزان قیمت یکی از راهکارهای حمایت از تولید و کشاورزی است، تصریح کرد: در این راستا راه اندازی صندوق کشاورزی می تواند منجر به توسعه این بخش شود که خوشبختانه در استان سمنان در همه شهرستان ها دایر شده است.

وی افزود: در صندوق توسعه کشاورزی سهم دولت 49 درصد و سهم سهامداران نیز 51 درصد است، بنابر این کشاورزان به میزان کشاورزی و دامداری خود می توانند سهام خریداری کنند.

کاتب عنوان کرد: در بخش کشاورزی و دامداری نیز تسهیلات قابل توجهی در اختیار مردم قرار داده می شود که مقرون به صرفه و با نرخ چهار درصد است.

پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به سهامداران صندوق توسعه کشاورزی

وی با بیان اینکه سهام، سهامداران در صورت نیاز، قابل نقد شدن است، گفت: این امر موجب می شود تا سهامداران نسبت به سرمایه گذاری خود نگران نباشند.

نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان افزود: هیئت مدیره که شامل چند نفر از سهامداران و یک نفر نماینده دولت (جهاد کشاورزی) است، قابلیت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بصورت قانونی را دارد.

کاتب با بیان اینکه در شرایط سخت اقتصادی کمک به تولید کننده مستلزم حمایت مردم در این حوزه است، گفت: با بهره گیری از ظرفیت های توسعه شهرستان، آینده شفافی را پیش رو خواهیم داشت.

سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی گرمسار در حال رشد است

وی افزود: سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی گرمسار در حال رشد است ولی زیر ساخت های انرژی برای سرمایه گذاری صنعت مشکل ساز شده بود که با پیگیری از وزارت نیرو، انرژی و برق لازم در شهرستان بصورت پست های سیار فراهم شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر پیگیری مصوبه دولت در خصوص احداث نیروگاه برق یک هزار مگاواتی در شهرستان گرمسار گفت: متاسفانه در اقدامی نابرابر در سایر شهرستان های استان توسط دولت نیروگاه ایجاد شده است اما در این شهرستان این امر را منوط به حضور بخش خصوصی نمودند که علیرغم حضور سرمایه گذار بعلت عدم همراهی و حمایت های لازم این نیروگاه احداث نشد.

دانشگاه جامع یکی از ظرفیت های ارزشمند برای توسعه گرمسار

کاتب با بیان اینکه دانشگاه جامع گرمسار بدون رعایت فراهم آوردن ردیف بودجه، ساختار و قوانین و مقررات راه اندازی شد، اظهار داشت: این دانشگاه طی یک سال اخیر از سیستم اداری کشور هیچ اعتباری دریافت نکرده است و کمک های اندکی هم که تاکنون به دانشگاه صورت گرفته بخشی ازاستان و الباقی از شهرستان دریافت شده که این میزان کفاف مخارج دانشگاه را نمی دهد.

وی ضمن تاکید بر اینکه دانشگاه جامع یکی از ظرفیت های ارزشمند برای توسعه گرمسار در زمینه های مختلف است، تصریح کرد: این دانشگاه اکنون دوران سخت را پشت سر می گذارد و نیازمند توجه بیشتر مسئولان است.

نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان اظهار داشت: در این خصوص برای دریافت ردیف اعتباری، ساختار و تشکیلات لازم اداری، تاکنون چندین جلسه با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد که امیدواریم در بودجه 92 این معضل را برطرف کنیم.

تعریض راه روستایی ناسار با 20 میلیارد ریال اعتبار

وی بیان داشت: راه های توسعه ای مواصلاتی و جاده ای در حال اجرا در شهرستان گرمسار در آینده ای نزدیک به ثمرخواهند رسید و شکل گیری موقعیت استراتژیک و جغرافیایی با کمربندی شرق تهران با جاده قم-گرمسار را خواهیم داشت.

کاتب با یادآوری اینکه جاده فیروزکوه به طول 30 کیلومتر درحال انجام انجام است که در زمانی کوتاهی بازگشایی می شود، افزود: پروژه تعریض راه روستایی ناسار با 20 میلیارد ریال اعتبار بمنظور دسترسی ایمن به بیمارستان جدید در شهرستان گرمسارآغاز شد که درآینده نزدیک تا جاده یاتری در شهرستان آرادان ادامه خواهد یافت.

نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان، با بیان اینکه پیمانکار راه دسترسی به روستای رامه انتخاب و به دستور وزارت راه و ترابری به زودی آغاز خواهد شد، افزود: پروژه تقاطع غیر همسطح ورودی ایوانکی در شهرستان گرمسار نیز با پنج میلیارد ریال اعتبار، عملیات اجرایی آن آغاز شده که امیدواریم شاهد رشد قابل توجهی در اجرا این مصوبات باشیم.

عدم نظارت کارشناسی بر انتقال آب توسط کانال آب سیمین دشت به گرمسار



وی همچنین با بیان اینکه انتقال آب شرب و بهداشتی به گرمسار نیز یکی از دغدغه های مردم این منطقه طی سال های قبل و بعد از انقلاب بوده است، تصریح کرد: متاسفانه در برهه ای از زمان بدون توجه و نظارت کارشناسی بر انتقال آب توسط کانال آب سیمین دشت حدود 300 میلیارد ریال برای آن هزینه شده و اکنون نیز هرچه اعتبار می گیریم باید برای نگهداری کانال هزینه شود.

کاتب ضمن بیان اینکه خوشبختانه هیئت دولت در سفرشان به شهرستان گرمسار انتقال آب به این شهرستان با لوله را تصویب کرده است و در ردیف بودجه نیز قرار دارد، ادامه داد: طی رایزنی با وزارت نیرو، بنا شد تا به زودی شروع لوله گذاری آغاز شود و برای سال آینده نیز پیگیری بر تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل این پروژه را داریم.

تاوان اشتباهات گذشته را می دهیم

نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان گفت: به منظور تسریع در تکمیل و راه اندازی بیمارستان 164 تختخوابی و آموزشی گرمسار و خرید تجهیزات و جذب پرسنل آن با وزیر بهداشت و درمان رایزنی شده است که امیدواریم هرچه سریع تر محقق یابد.

کاتب در خاتمه اظهار داشت: برخی اشتباهات گذشته در توسعه شهری هزینه هایی را برای شهرستان ایجاد کرده است که اجحاف در حق این منطقه و مردم بود و امروز تاوان آن اشتباهات را می دهیم.