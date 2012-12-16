اولین مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان در زاهدان افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم نارویی در بازدید از روند اجرایی ساخت این مرکز در بخش نصرت آباد اظهار داشت: کشور ما باتوجه به آموزه های دین مبین اسلام و حس نوع دوستی در اراده خود برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر مستحکم است و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در این زمینه تلاش می کند.

وی از مواد مخدر به عنوان بلای خانمان سوز یاد کرد و گفت: اجرای راهکارهای درمان برای کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی و درمان معتادان و ایجاد زمینه های لازم جهت اشتغالزایی آنان نقش مهمی در مبارزه با این مواد افیونی دارد.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان افزود: اعتبار هزینه شده برای احداث این مرکز 10 میلیارد ریال است و بیش از 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به اینکه این مرکز ظرفیت درمان 200 نفر بیمار به صورت همزمان را دارا است، گفت: کلیه افراد بیمار پس اتمام دوره درمان به سازمان فنی حرفه ای به منظور اشتغالزایی معرفی می شوند.

نارویی از تعامل بسیار خوب کلیه دستگاه های زیرربط از جمله نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی به منظور اجرا و احداث این مرکز تقدیر و تشکر کرد و بیان داشت: سرعت انتشار و دامنه آسیب رسانی مواد مخدر به حدی است که در صورت عدم مهار آن این معضل می تواند به یک بحران اجتماعی و تهدید علیه امنیت ملی تبدیل شود.