نبود قانون کپی رایت برای بازیهای رایانه ای/ توزیع بازیهای ارزان قیمت خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب کشاورز - مدیر شرکت رویاگران نرم افزار با بیان اینکه بازار گیم داخلی برای تولیدکنندگان شناخته شده نیست، ارتقای تولید بازی های رایانه ای داخلی را در گرو سرمایه گذاری و حمایت از تولید کنندگان گیم عنوان کرد و گفت: اعمال رده بندی سنی بازی های رایانه ای از مهمترین عوامل کاهش آسیب های احتمالی گیم است و برای موفقیت این طرح در جامعه نیاز به اطلاع رسانی، آموزش و اعتمادسازی در میان خانواده ها است.

وی با تاکید براینکه رده بندی سنی و ایجاد حساسیت در بین کاربران باید از دوران کودکی آغاز شود چون فرهنگ اجتماعی نیاز به صرف زمان برای پذیرش مخاطب دارد ادامه داد: گروه هدف در ساخت بازی رایانه ای در ایران تعاریف مختلفی دارد و با توجه به اینکه اطلاع دقیقی از بازار گیم در دست تولیدکنندگان وجود ندارد نتوانسته اند بازار گیم را به درستی شناسایی کنند و همین امر سبب شده تا تولید بازی رایانه ای مناسب با توجه به نیاز گروه خاص، تاثیرگذار باشد .

مدیر شرکت رویاگران نرم افزار با بیان اینکه راهکار ارتقای تولید بازیهای رایانه ای داخلی در گرو سرمایه گذاری و حمایت از تولید کننده گیم است افزود: سرمایه گذاری، بازگشت سرمایه و اعتماد سازی بخش خصوصی برای حضور در بازار گیم باید در دستورکار دست اندرکاران این عرصه قرار گیرد.

کشاورز به فعالیتهای بنیاد ملی بازیهای رایانه ای به عنوان متولی حوزه گیم کشور اشاره کرد و ادامه داد: این بنیاد به تنهایی و با بودجه اندک نمی تواند این عرصه را در مسیر پیشرفت رهنمون سازد.

وی افزود: فاصله کشورمان با کشورهای مطرح صاحب صنعت گیم تنها با سرمایه گذاری مناسب، توجه به استعدادهای این حوزه و حمایت جدی از تولیدکنندگان برطرف خواهد شد و اختصاص بودجه مناسب به صنعت گیم برای پیشرفت و تداوم توفیق این عرصه اجتناب ناپذیر است .

این تولیدکننده بازی رایانه ای نبود قانون کپی رایت در کشور را از مشکلات تولید گیم کشور دانست و گفت: زمانی که بازی رایانه ای خارجی با قیمت بسیار پایین و با کیفیت بالا در بازار توزیع می شود فضایی برای رشد بازی های داخلی در کشور نمی گذارد و براین اساس فعالیت مضاعف نهادهای نظارتی و استمرار آن در مبارزه با پدیده قاچاق بسیار ضروری است.

کشاورز به نقش تولیدکنندگان بازی های رایانه ای در رونق بخشی در تولیدات داخلی اشاره کرد و افزود: تولید کنندگان در خط اول بازی های رایانه ای قرار دارند؛ آنها باید بتوانند با توجه به بازار گیم و امکانات محدود، نیاز مخاطبان را فراهم کرده و کاربران را به استفاده از تولیدات ایرانی ترغیب کنند.