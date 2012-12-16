گاز مناطقی از شهرستان نظرآباد روز دوشنبه قطع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول روابط عمومی شرکت گاز استان البرز گفت: این قطعی در روستای قلعه آذری کوچه نیلوفر و شهر نظرآباد محدوده خیابانهای تهران و کشت صنعت به مدت شش ساعت است.

وی افزود: قطعی گاز در این مناطق از ساعت 10 صبح لغایت ساعت 16 تعیین شده است.



وی تاکید کرد: حضور ساکنان این مناطق در زمان قطعی گاز در محل سکونت خود الزامی است.

برنامه های هفته پژوهش در مرکز تربیت مربی کشور



سرپرست معاونت پژوهش و رئیس مرکز تربیت مربی ضمن تبریک هفته پژوهش گفت: در راستای نهادینه سازی سیاست هفده سند راهبردی مهارت و فناوری که اهتمام به پژوهش محوری در تصمیم سازی را به عنوان اولویت های مهم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به منظور توسعه و عمق بخشی به فعالیت ها را مورد تاکید قرار می دهد،برنامه هایی ترتیب داده شده است.



علی توکلی گلپایگانی برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی شامل نحوه تهیه پروپوزال، روشهای مسئله یابی، نحوه نگارش مقالات علمی، هم اندیشی علمی و فرهنگی توسط معاونت پژوهش و برنامه ریزی سازمان و مرکز تربیت مربی؛ تجلیل از پژوهشگران و تلاشگران عرصه پژوهش بر اساس ویژگیهای مقالات، تالیف کتاب، اختراع ونوآوری، انجام پژوهش توسط معاونت پژوهش و برنامه ریزی سازمان؛ برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی- پژوهشی از کتاب های سازمان، پژوهش های سازمان، دستاوردها و نوآوری ها از جمله این برنامه ها برشمرد.



وی افزود: حضور در نمایشگاههای استانی مرکز تربیت مربی و ادارات کل استانها؛ هدیه کتاب در موضوعات پژوهش برای کارشناسان پژوهش استان ها توسط معاونت پژوهش و برنامه ریزی سازمان اداری و پشتیبانی سازمان؛ برگزاری مسابقه کتابخوانی در موضوعات پژوهش و تحقیق توسط معاونت پژوهش سازمان وتربیت مربی؛ برنامه ریزی بازدید علمی ویژه مربیان و کارشناسان از نمایشگاهها و صنایع، مرکزتربیت مربی و ادارات کل استان ها از دیگر برنامه های پیش بینی شده است.

پیام سرپرست معاونت پژوهش و برنامه ریزی سازمان و رئیس مرکز تربیت مربی به مناسبت هفته پژوهش



علی توکلی گلپایگانی در بخشی از این پیام آورده است:

خداوند متعال را سپاسگزاریم که در دهه پیشرفت و عدالت و در سالی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مزین به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، شاهد توسعه نظام آموزش مهارت در کشور هستیم که بسترساز توانمندسازی سرمایه های انسانی و تربیت نیروهای مؤمن، متعهد و کارآفرین متناسب با نیاز بازار کار بوده و یکی از مؤلفه های کلیدی تحقق اقتصاد مقاومتی بشمار می رود. سازمان آموزش فنی و حرفه ای بعنوان متولی آموزش های مهارتی و اشتغال محور در کشور همواره اهمیت ویژه ای برای تحقیق و پژوهش و آموزش های مهارتی پژوهش محور قائل بوده و سندراهبردی مهارت و فناوری "اهتمام به پژوهش محوری در تصمیم سازی" را به عنوان یک سیاست لحاظ نموده و گامهای موثری در این جهت برداشته است.



این پیام می افزاید: در این راستا، مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای بعنوان یک مرکز راهبردی توسعه منابع انسانی بر اساس فرمایش ریاست محترم سازمان، سرمایه گذاری در امر آموزش، پژوهش و فناوری و فرهنگی بویژه برای مربیان پرتلاش و زحمتکش را رسالت اصلی خود می داند و برنامه ریزی برای تربیت مربی پژوهنده در راستای تغییرات نظام آموزش مهارت و فناوری را از اولویت های کاری خود تعریف نموده است.



در پایان آمده است: بدون شک اثربخشی پژوهش زمانی محقق خواهد شد که مربیان فعالیت های آموزشی خود را با پژوهش همراه نموده و موجب غنی سازی آموزش و پویایی آن شوند. اینجانب ضمن گرامیداشت و تبریک این هفته به پژوهشگران، کارشناسان و مربیان عزیز از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون برای آنها و خانواده محترمشان مسئلت می نمایم.



بیش از 30 برنامه متنوع در هفته منابع طبیعی در البرز برگزار می شود



مسئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز گفت: در این نشست در مورد برنامه های سال قبل و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها نحوه همکاری های بین بخشی و جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد بحث و تبادل نظر شد و در خصوص قوت بخشیدن به فعالیت های مدیریتی و اجرایی تصمیماتی اتخاذ شد.



حسین متولی افزود: از جمله مهمترین برنامه هایی که در هفته منابع طبیعی سال جاری به مورد اجرا در خواهد آمد شامل تقدیر از همیاران نمونه و رسانه های و خبرنگاران برتر در حوزه منابع طبیعی در سطوح ملی و استانی، برنامه مشترک با همکاری آسایشگاه خیریه کهریزک البرز و شهرک های صنعتی استان، برپایی نمایشگاهای ترویجی با همکاری سازمان های دولتی و غیر دولتی، پاک سازی محیط از زباله و نهال کاری با همکاری سازمان های مردم نهاد، نواختن زنگ طبیعت در سطح مدارس استان البرز با حضور مسئولین، تهیه و چاپ فراخوان مسابقات نقاشی، عکس، انشاء و مقاله نویسی و توزیع در مدارس استان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان البرز است.



وی افزود: در این نشست همچنین بر برگزاری مراسم جشن درختکاری در اولین روز هفته منابع طبیعی با همکاری شهرداری ها، برگزاری مراسم نهال کاری با حضور نیروهای بسیجی، تشکل های دانش آموزی، هیئت های کوهنوردی استان و مسئولین بسیج سازندگی، برگزاری مراسم وی‍ژه همیاران طبیعت در شهرستانها، حضورکارشناسان در مدارس استان جهت سخنرانی، برگزاری جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با حضور فرمانداران، توزیع نهال رایگان در مصلی های سطح استان تاکید شد.