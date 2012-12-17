سهراب بختیاریزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بازگشتش به تیم فوتبال صبای قم ضمن بیان مطلب فوق گفت: از ابتدای فصل احساس میکردم در نیم فصل پیشنهاداتی از لیگ برتر داشته باشم و به همین خاطر تمرینات اختصاصیام را قطع نکردم. قسمت بود که به صبا برگردم و این افتخار بزرگی است که با صبا فوتبالم را به پایان برسانم.
وی در خصوص انتقاداتی که به سن بالای او میشود، تاکید کرد: من آدمی نیستم که از این انتقادات ناراحت شوم و بخواهم جا بزنم. این انتقادات از روز اول که فوتبالم را شروع کردم وجود داشت ولی باید بگویم خیلی از بازیکنانی که پا به سن میگذارند قدرتمندتر بازی میکنند. متاسفانه بعضی از بازیکنان 20 ساله امروز فوتبال، مثل بازیکنان 40 ساله هستند.
مدافع صبای قم با بیان اینکه سن و سال کیفیت بازیکنان را تعیین نمیکند، افزود: نظر همه برای من قابل احترام است. به نظرم تیمی موفق است که تعادل را بین بازیکنان با تجربه و جوان حفظ کند. هیچ تیمی صرفا با بازیکنان با تجربه موفق نمیشود و هیچ تیمی هم نیست که صرفا با بازیکنان جوان پیشرفت کند. اگر هم با این شرایط موفقیتی به دست آمده، جرقهای بوده است.
وی درباره شرایط صبای قم هم اظهار داشت: متاسفانه جایگاه صبا در جدول در شان این باشگاه نیست. با این حال شک ندارم این تیم در نیم فصل دوم وضعیت بهتری خواهد داشت. من از نظر فنی و اخلاقی به بازیکنان صبا اعتقاد دارم و امیدوارم بتوانم به وحدت روحی و روانی تیم کمک کنم.
بختیاریزاده در پایان از احتمال خداحافظیاش از فوتبال در پایان فصل خبر داد و گفت: فکر میکنم این فصل سال آخری باشد که فوتبال بازی میکنم.
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